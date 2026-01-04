Актуальное

Выберите дату или период
Десять новогодних ярмарок в Калининграде и области, где можно отдохнуть и закупиться подарками от души
Куда пойти за зимним настроением: 6 новогодних представлений в Калининграде и у моря
От джаза до кинохитов: 5 концертов в Калининграде и области, которые подарят ощущение новогоднего чуда
Куда сходить на Холодную луну и День зимнего солнцестояния: культурный гороскоп на декабрь
«Немного добра может победить огромное зло»: калининградский раввин — про Хануку, долгую ночь и пончики
Редакция рекомендует. 6 книг, которые спасают журналистов «Клопс» от осенней хандры
Рождественская сказка под аккомпанемент симфонического оркестра: в Калининграде покажут балет «Щелкунчик»
Рыцарский вояж: сколько стоит посетить каждый из 10 замков Калининградской области (обзор)
О чём мечтает каждый: 6 научно-популярных книг про то, как остановить старение
«Достать ножи» и драма с Джорджем Клуни: 6 фильмов, которые выйдут в первой половине декабря
Лента новостей
Список Гринча: 6 «взрослых» новогодних фильмов, которые не стоит смотреть всей семьёй
18:01
Салаты для тех, кто уже всё перепробовал: 3 рецепта, которые были популярны сто лет назад
Вчера 14:43
Карты, кости, конфетти: 5 настольных игр для взрослой компании, которые оживят любую вечеринку
04 января 2026 13:01
Детективы, триллеры и комедия про соседей: 6 сериалов, которые выйдут в январе и сделают каникулы интереснее
01 января 2026 14:37
Винни-Пух, Шрек и пингвины Мадагаскара: 6 мультфильмов о том, как любимые герои празднуют Новый год
01 января 2026 13:11
«Три богатыря», «Чебурашка» и китайская сказка: что смотреть в кино на новогодних каникулах
01 января 2026 11:47
Куда зовёт «Волчья Луна»: астролог рассказала, какие мероприятия стоит посетить в январе
01 января 2026 11:06
Для туристов и местных: как будут работать калининградские музеи на зимних каникулах (обновлено)
01 января 2026 10:08
Музейная мозаика: 8 культурных событий в Калининградской области, которыми запомнился 2025 год
31 декабря 2025 18:14
Шесть лучших российских сериалов 2025 года, которые вы могли пропустить
31 декабря 2025 12:01
В калининградском Музее советского детства весь январь будут показывать выставку, посвящённую народным промыслам
30 декабря 2025 17:09
Зима, танцы и хиты 90-х: Кауп приглашает на новогоднюю дискотеку 4 января
30 декабря 2025 12:47
Где на новогодних каникулах в Калининграде можно будет покататься на коньках
30 декабря 2025 12:00
В Нойхаузене рассказали, когда откроется парк альпак
30 декабря 2025 11:46
«Место это пропитано историей»: про поселение Кауп выпустят приключенческий роман
30 декабря 2025 11:28
«Это инвестиция в будущее»: в Калининграде после ремонта открылись два молодёжных клуба
29 декабря 2025 12:06
«Научиться видеть сквозь время»: как в Калининграде открылась юбилейная выставка проекта «Гофманиана»
29 декабря 2025 11:32
Эксперты занялись судьбой «Башни Бисмарка», которая разрушается под Черняховском
29 декабря 2025 11:03
Шесть книг, которые вернут веру в чудеса даже самым циничным взрослым
28 декабря 2025 12:07
В Морском выставочном центре открылась обновлённая Янтарная каюта (фото)
26 декабря 2025 13:33
Истории горожан и зимние традиции Кранца: в Зеленоградске проведут аудиоэкскурсии по Курортному проспекту
26 декабря 2025 13:30
«Мировые часы» и 9 мозаик: в Калининградской области стало больше объектов культурного наследия
26 декабря 2025 13:19
«Щелкунчик» и вечеринка «У Высоцкого»: куда сходить бесплатно в последние выходные года
26 декабря 2025 12:58
В Калининграде фотографы и художники сообща подготовили необычную зимнюю выставку (фото)
26 декабря 2025 12:50
«Локомотив» проведет в Калининграде два январских матча с «Енисеем» и «Ленинградкой»
25 декабря 2025 17:32
Главные хиты и новые песни: Владимир Пресняков в марте выступит с концертом в Калининграде
25 декабря 2025 16:07
От советского кино до мировых рок-хитов: баянист Валерий Сёмин выступит с концертами в Калининграде
24 декабря 2025 16:03
В четверг в Калининграде распахнёт двери резиденция Деда Мороза
24 декабря 2025 13:28
Дед Мороз ждёт: где и когда в Калининграде пройдут праздничные гуляния
24 декабря 2025 12:53
«Почему у тебя красный нос?»: новогодний трек от авторов «Сигмабоя» покорил российские чарты
24 декабря 2025 12:50
Эксклюзив
«Любой киношник всё делает по любви»: калининградская художница по костюмам — о «бомжестайле», учёбе и сериале с Прилучным
«Фантастика — это способ заглянуть за горизонт»: калининградская писательница — о рыцарях, «хозяине болота» и Максе Фрае
«Лис протянул мохнатую лапу дружбы»: калининградский писатель — о любви, медицине и улыбчивых граффити
Музыковед Ярослав Тимофеев: От нашего поколения останется гигантская творческая свалка
«Мне всю жизнь нравились такие лица»: основательница агентства Lumpen — о нестандартных моделях и крутых идеях
