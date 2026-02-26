В историко-художественном музее прозвучат хиты советской и мировой эстрады

В Калининградском областном историко-художественном музее в воскресенье, 8 марта, состоится концерт «Весенний букет». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Праздничную программу в Международный женский день представит эстрадно-духовой оркестр Черняховской детской музыкальной школы под управлением заслуженного деятеля искусств России Аркадия Фельдмана.

В «музыкальный букет» вошли произведения разных эпох и жанров — от советской классики до мировых хитов и рока. Прозвучит песня «Есть только миг» Александра Зацепина, вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги, Yesterday легендарного The Beatles, марш «Прощание славянки» Василия Агапкина, «Звезда по имени Солнце» группы «Кино» и другие узнаваемые мелодии.

Гостей ждёт живая оркестровая программа, рассчитанная на семейную аудиторию и тех, кто предпочитает отмечать 8 Марта в камерной культурной атмосфере.

Начало в 15:00.