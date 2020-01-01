Стендап
Валерия Яковлева

27 марта
пятница
20:00
Заря

О событии

Валерия Яковлева с большим сольным концертом в Калининграде! 

Звезда женской стендап комедии, актриса, блогер с многомиллионными просмотрами её рилсов, участница шоу «Женский стендап» едет с концертом, чтобы подарить тебе порцию отборной семейной комедии и устроить настоящий праздник! 

Валерия — универсальный комик, будет смешно всем и молодежи, и мамам, и бабушкам. 

Сама Валерия считает, что на ее стендап нужно приходить обязательно со второй половинкой, считает, что ее шутки заставляют улыбаться всех без исключения. 

Валерия занимается стендапом 9 лет, а на сцене с 5 лет, такой опыт заставит улыбнуться даже слона! Не веришь? Приходи — проверишь !

Продолжительность шоу 90 минут. 

После концерта можно сделать селфи с артистом.