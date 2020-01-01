Дата и место
|
27 марта
пятница
|20:00
|
Заря
О событии
Валерия Яковлева с большим сольным концертом в Калининграде!
Звезда женской стендап комедии, актриса, блогер с многомиллионными просмотрами её рилсов, участница шоу «Женский стендап» едет с концертом, чтобы подарить тебе порцию отборной семейной комедии и устроить настоящий праздник!
Валерия — универсальный комик, будет смешно всем и молодежи, и мамам, и бабушкам.
Сама Валерия считает, что на ее стендап нужно приходить обязательно со второй половинкой, считает, что ее шутки заставляют улыбаться всех без исключения.
Валерия занимается стендапом 9 лет, а на сцене с 5 лет, такой опыт заставит улыбнуться даже слона! Не веришь? Приходи — проверишь !
Продолжительность шоу 90 минут.
После концерта можно сделать селфи с артистом.