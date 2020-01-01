Кинотеатр "Заря"

Выберите дату или период
О заведении
Старейший кинотеатр Калининграда. Здание кинотеатра было построено в середине 30-х годов архитектором Зигфридом Зассником и уже в те времена славилось на всю Европу своей акустикой. В «Заре» состоялся первый в мире показ фильма «Титаник», который лично представил Джеймс Камерон. Кинотеатр входит в престижную киносеть Europa Cinemas — организацию занимающуюся поддержкой европейского кино по всему миру. В фойе кинотеатра располагается культовое кафе с летней террасой. "Заря" уникальна тем, что на её экранах показывают некоммерческое кино, артхаус и ретроспективы классики, а каждый год здесь проходит фестиваль кино стран Европейского союза и фестиваль короткометражного кино "Короче".