Рекордное количество участниц: модные калининградки присоединятся к всероссийской акции «Красивый выход»

В четверг, 5 марта, калининградки присоединятся к всероссийской акции «Красивый выход». Участницы отметят Международный женский день походом в театр. О планах «Клопс» рассказала главный координатора акции в Калининграде Светлана Старовойтова.
На следующей неделе женщины в разных регионах страны сменят повседневную одежду на вечерние платья и отправятся в театры, филармонии и музеи. В этом году акция соберёт рекордное количество участниц — около 50 тысяч.
В Калининграде дамы посетят Кафедральный собор на острове Канта. В программе — экскурсия и органный концерт.
Акцию придумали жительницы Санкт-Петербурга, которые хотели вернуть традицию элегантного посещения культурных мероприятий. Сегодня «Красивый выход» объединяет десятки региональных представительств по всей стране. В этом году к акции присоединятся Архангельск, Владивосток, Казань, Москва, Пермь, Уфа и другие города.
Суть идеи проста: прийти в театр или концертный зал нарядно одетой — в вечернем платье, туфлях, с укладкой. Авторы идеи подчёркивают, что «красивые выходы» позволяют проявить уважение к артистам и внести приятное разнообразие в собственную жизнь.
«Если ты один раз куда-то оделся нарядно и тебе понравилось, потом хочется уже везде быть красивым. Там, где это уместно, конечно», — считает глава движения «Красивый выход» в Калининграде Светлана Старовойтова.
Участницы подчёркивают, что стремятся выглядеть элегантно, не вычурно и никого не смущать. В сообществе «Красивого выхода» есть стилисты и парикмахеры, которые помогают дамам советами.
Возрастных и гендерных ограничений у акции ограничений нет. По словам организаторов, большая часть их единомышленников — женщины, но мужчины тоже могут присоединиться. Чтобы стать участником «Красивого выхода», нужно связаться в соцсетях с местными организаторами акции.
Подробнее о движении «Красивый выход» его региональные представительницы рассказали в интервью «Клопс».