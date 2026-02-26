Рекордное количество участниц: модные калининградки присоединятся к всероссийской акции «Красивый выход»

В четверг, 5 марта, калининградки присоединятся к всероссийской акции «Красивый выход». Участницы отметят Международный женский день походом в театр. О планах «Клопс» рассказала главный координатора акции в Калининграде Светлана Старовойтова.

На следующей неделе женщины в разных регионах страны сменят повседневную одежду на вечерние платья и отправятся в театры, филармонии и музеи. В этом году акция соберёт рекордное количество участниц — около 50 тысяч.

В Калининграде дамы посетят Кафедральный собор на острове Канта. В программе — экскурсия и органный концерт.

Акцию придумали жительницы Санкт-Петербурга, которые хотели вернуть традицию элегантного посещения культурных мероприятий. Сегодня «Красивый выход» объединяет десятки региональных представительств по всей стране. В этом году к акции присоединятся Архангельск, Владивосток, Казань, Москва, Пермь, Уфа и другие города.