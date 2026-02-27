В Калининграде планируют отремонтировать здание старинной школы, где учился космонавт Алексей Леонов

В Калининграде планируют отремонтировать школу, где учился космонавт Алексей Леонов. Речь идёт о здании на Бассейной, 40 — это бывшая Академия художеств. Проект ремонта одобрила государственная историко-культурная экспертиза, чье заключение опубликовано на портале региональной службы ОКН.

Бывшее здание Кёнигсбергской академии художеств было построено в 1913-1919 годах по проекту архитектора Фридриха Ларса. С 1948 года идо сих пор там размещается общеобразовательная школа № 21. С 1965 года она носит имя лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, который в 1949-1953 годах сам был её учеником.

Дом признан памятником архитектуры, однако требует ремонта. Эксперты сочли недопустимым состояние гидроизоляции фундаментов и бетонной отмостки, а также обнаружили трещины в наружных стенах, плесень и частичное обрушение штукатурки. Не устроило специалистов и состояние перекрытий: у них ослабли крепления, появились трещины и прогибы стропил, а местами заметны гниль, следы жучков и коррозия.

Проект предусматривает комплексный капитальный ремонт. Работы будут вести на основании трёх отдельных заданий, выданных службой государственной охраны объектов культурного наследия: на ремонт фасадов, на ремонт крыши и на восстановительные работы в мансардном этаже. Подрядчиком выступает ООО «СП ЦЕНТР».