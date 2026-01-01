Концерты
Мари Краймбрери

12+
Дата и место

18 апреля
суббота
20:00
Резиденция Королей

О событии

«Кто такая Мэри?» — новое шоу Мари Краймбрери, которое состоится в Калининграде 18 апреля 2026 года. 

Автор и исполнитель хитов «Океан», «Мне так повезло», «Иначе все это зря», «Нравится жить», «Пряталась в ванной», «Случилась осень» вновь покажет грандиозное представление

Не пропусти масштабное музыкальное событие, которое станет частью современной поп-культуры. «Кто такая Мэри?» – Вы должны увидеть это своими глазами.