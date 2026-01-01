Развлекательный комплекс

Развлекательный комплекс "Резиденция Королей"

Калининград, ул. Невского, 10
Телефон: (4012) 30-03-60

Расписание

16 января
пятница
19:00
Rap fest by ok.music
21 марта
суббота
19:00
Symphony of the cinema с симфоническим оркестром: турецкие сериалы
18 апреля
суббота
20:00
Мари Краймбрери

О заведении

Сеть ресторанов разного формата. Архитектура "Резиденции Королей" отделяет ресторанные зоны от здания, в котором располагаются банкетные залы и детский центр развлечений "Тридевятое Королевство". Из одной части комплекса в другую можно попасть по закрытой галерее. При комплексе работают две просторные бесплатные парковки, на прилегающей территории действуют сезонные развлечения.

