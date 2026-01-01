Развлекательный комплекс "Резиденция Королей"

Расписание
16 января
пятница
|19:00
Rap fest by ok.music2026-01-16T19:00:00.000+02:00
21 марта
суббота
|19:00
Symphony of the cinema с симфоническим оркестром: турецкие сериалы2026-03-21T19:00:00.000+02:00
18 апреля
суббота
|20:00
Мари Краймбрери2026-04-18T20:00:00.000+02:00
О заведении
Сеть ресторанов разного формата. Архитектура "Резиденции Королей" отделяет ресторанные зоны от здания, в котором располагаются банкетные залы и детский центр развлечений "Тридевятое Королевство". Из одной части комплекса в другую можно попасть по закрытой галерее. При комплексе работают две просторные бесплатные парковки, на прилегающей территории действуют сезонные развлечения.