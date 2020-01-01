Концерты
В главных ролях

Дата и место

15 марта
воскресенье
19:00
Резиденция Королей

О событии

Шоу, где комики впервые читают сценарий и сразу играют его — без репетиций, без дублей и без права на ошибку. 

Каждая история рождается прямо на глазах у зрителей: актёры теряются, смеются, спасаются импровизацией и превращают хаос в комедию.Это живой эксперимент на стыке театра, кино и импровизации, где невозможно предугадать ни одну реплику.

В шоу участвуют комики из команды «Lena Kuka», которых вы можете знать по популярным юмористическим проектам в интернете, среди которых: «Отзывы», «Что было дальше?»: Тамби Масаев, Илья Макаров, Рустам Джибилов, Турал Натурал