В главных ролях

Дата и место
|
15 марта
воскресенье
|19:00
|
В главных ролях2026-03-15T19:00:00.000+02:00
О событии
Шоу, где комики впервые читают сценарий и сразу играют его — без репетиций, без дублей и без права на ошибку.
Каждая история рождается прямо на глазах у зрителей: актёры теряются, смеются, спасаются импровизацией и превращают хаос в комедию.Это живой эксперимент на стыке театра, кино и импровизации, где невозможно предугадать ни одну реплику.
В шоу участвуют комики из команды «Lena Kuka», которых вы можете знать по популярным юмористическим проектам в интернете, среди которых: «Отзывы», «Что было дальше?»: Тамби Масаев, Илья Макаров, Рустам Джибилов, Турал Натурал