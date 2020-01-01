Дмитрий и Георгий Колдун: Два голоса. Одна Магия

Дата и место
|
13 марта
пятница
|19:00
|
Дмитрий и Георгий Колдун: Два голоса. Одна Магия2026-03-13T19:00:00.000+02:00
О событии
Большой сольный концерт Дмитрия Колдуна при участии его брата Георгия: «Два голоса. Одна Магия»
Специальная концертная программа победителей проекта «Две звезды. Семейный подряд» на Первом Канале.
Братья Дмитрий и Георгий Колдуны на общей большой сцене исполнят лучшие дуэты из телепроекта в сопровождении живого бэнда. И конечно же зрителей ждут все любимые и новые хиты Дмитрия Колдуна: «Дай мне силу», «Корабли», «Царевна», «Город больших огней», «Почему», «Приду без повода», «Мерлин Монро», «Милая», «Королева Красоты» и многие другие. А также сольные песни в исполнении его брата. Не пропустите незабываемый концерт, который станет настоящим подарком для всех ценителей хорошей музыки и живого звука, музыки с хорошим вкусом.
Певец постоянно радует поклонников и новыми хитами, среди которых: «Приду без повода», «Он не стоит слез», «Верю в хорошее», «Милая», «Королева Красоты», «Мэрилин Монро». Они уверенно занимают лидирующие строчки в чартах и сегодня звучат в эфире музыкальных радиостанций.