Дата и место
|
9 марта
понедельник
|19:00
|
Женский стендап2026-03-09T19:00:00.000+02:00
О событии
«Женский Стендап» — это первое и единственное шоу на ТНТ и российском телевидении, в котором женщины честно и откровенно шутят обо всем, что их волнует, интересует и веселит. Без стереотипов и стеснения: только жесткая, хлесткая правда из уст представительниц прекрасного (но отнюдь не слабого!) пола.
Для героинь «Женского Стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях, высмеивают стандарты или заблуждения о семейной жизни и откровенно заявляют, что быть хорошей женой и матерью очень сложно.
За годы своего существования проект обрел огромное количество поклонников во всем мире, а резидентки шоу стали настоящими суперзвездами российского юмора!
История проекта доказала всем, что женский юмор нашел отклик не только среди девушек, но также среди мужчин. Ведь проблемы, которые поднимают участницы «Женского Стендапа» в своих монологах, близки и понятны самой широкой аудитории. А дерзкий юмор комиков придет по душе даже искушенным ценителям стендапа.
Хотите наконец узнать, о чем действительно думают женщины? Приходите на концерт «Женского Стендапа»!
Стендап-комики: Маргарита Родина,Екатерина Зайцева,Ирина Мягкова,Найка Казиева,Карина Мейханаджян