Symphony of the cinema с симфоническим оркестром: турецкие сериалы

Дата и место
|
21 марта
суббота
|19:00
|
Symphony of the cinema с симфоническим оркестром: турецкие сериалы2026-03-21T19:00:00.000+02:00
О событии
Девушки, давайте признаемся, если посмотрела хоть один турецкий сериал — остановиться невозможно. А какая у них музыка! И, внимание, — теперь можно увидеть самые трогательные моменты на большом экране и услышать любимые саундтреки в исполнении целого оркестра!
Приглашаем вас на уникальное симфоническое шоу, которое перенесёт вас в мир турецкого кино. Обаятельные и такие любимые актеры, закрученные сюжеты, восхитительные исторические костюмы и самые трендовые наряды — и всё это под знакомые, почти родные, мелодии. Симфонический оркестр исполнит музыку из: «Великолепный век», «Ветреный», «Королёк-птичка певчая», «Зимородок», «Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Чукур», «Правосудие» и других хитов турецкого кино.
Ибрагим Паша или Сулейман, Ферит Корхан или Серкан Болат, Нихан или Хюррем, Дуа или Омер — кого бы вы не предпочитали, это шоу станет незабываемым. Приглашаем не только поклонников турецких сериалов, но и всех любителей качественной музыки.