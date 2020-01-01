Концерты
Symphony of the cinema с симфоническим оркестром: турецкие сериалы

12+
Дата и место

21 марта
суббота
19:00
Резиденция Королей

О событии

Девушки, давайте признаемся, если посмотрела хоть один турецкий сериал — остановиться невозможно. А какая у них музыка! И, внимание, — теперь можно увидеть самые трогательные моменты на большом экране и услышать любимые саундтреки в исполнении целого оркестра!

Приглашаем вас на уникальное симфоническое шоу, которое перенесёт вас в мир турецкого кино. Обаятельные и такие любимые актеры, закрученные сюжеты, восхитительные исторические костюмы и самые трендовые наряды — и всё это под знакомые, почти родные, мелодии. Симфонический оркестр исполнит музыку из: «Великолепный век», «Ветреный», «Королёк-птичка певчая», «Зимородок», «Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Чукур», «Правосудие»  и других хитов турецкого кино.

Ибрагим Паша или Сулейман, Ферит Корхан или Серкан Болат, Нихан или Хюррем, Дуа или Омер — кого бы вы не предпочитали, это шоу станет незабываемым. Приглашаем не только поклонников турецких сериалов, но и всех любителей качественной музыки.