Звери

20 июня
суббота
19:00
Группа «Звери» отметит 25 лет на сцене концертами в 2026 году

В следующем году группа «Звери» отмечает 25 лет на сцене.

Зрителей ждет специальная программа — прозвучат как нестареющие хиты, давно ставшие классикой («Все, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи», «Танцуй»), так и знаковые синглы из поздних релизов. На счету «Зверей» уже шесть EP и девять полноформатных альбомов, многие треки из которых годами не сходили с ведущих строчек российских чартов. Последний LP «Фолк» вышел в сентябре этого года.

Коллектив создал бессменный солист Роман Билык (настоящее имя Ромы Зверя) в 2000 году. В 2005-м группа получила престижную премию MTV Россия, а после стала «Лучшим исполнителем России» по версии MTV Europe Music Awards. Девять раз «Звери» были отмечены как лучшая рок-группа по версии «Муз-ТВ», а концертные туры в поддержку альбомов длились по два года.