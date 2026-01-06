Дворец спорта "Янтарный" (Amber Arena)

Расписание
|
6 января
вторник
|18:00
|
«Локомотив» — «Енисей»2026-01-06T18:00:00.000+02:00
|
17 января
суббота
|18:00
|
«Локомотив» — «Ленинградка»2026-01-17T18:00:00.000+02:00
|
13 февраля
пятница
|19:00
|
Руки Вверх
|
14 февраля
суббота
|19:00
|
Руки Вверх
|
15 февраля
воскресенье
|19:00
|
Руки Вверх
|
1 марта
воскресенье
|19:00
|
Владимир Пресняков
|
5 июня
пятница
|19:00
|
Ваня Дмитриенко
|
13 июня
суббота
|19:00
|
Jony
|
27 июля
понедельник
|19:00
|
Комната культуры
О заведении
Арена вмещает в себя до 6 000 зрителей. Ежегодно здесь проходят соревнования по волейболу под эгидой российской и мировой федераций волейбола, соревнования по единоборствам. Инфраструктура комплекса позволяет проводить концерты музыкантов и отраслевые выставки.