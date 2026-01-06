Дворец спорта

Дворец спорта "Янтарный" (Amber Arena)

Калининград, ул. Согласия, 39
Дворец спорта
Телефон: (4012) 66-66-80

Расписание

6 января
вторник
18:00
«Локомотив» — «Енисей»
17 января
суббота
18:00
«Локомотив» — «Ленинградка»
13 февраля
пятница
19:00
Руки Вверх
14 февраля
суббота
19:00
Руки Вверх
15 февраля
воскресенье
19:00
Руки Вверх
1 марта
воскресенье
19:00
Владимир Пресняков
5 июня
пятница
19:00
Ваня Дмитриенко
13 июня
суббота
19:00
Jony
27 июля
понедельник
19:00
Комната культуры

О заведении

Арена вмещает в себя до 6 000 зрителей. Ежегодно здесь проходят соревнования по волейболу под эгидой российской и мировой федераций волейбола, соревнования по единоборствам. Инфраструктура комплекса позволяет проводить концерты музыкантов и отраслевые выставки.

