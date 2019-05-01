Дата и место
19 июня
пятница
|19:00
Сергей Орлов «Звезда»
О событии
Сергей Орлов с новой программой 2026 года «Звезда»!
Один из самых узнаваемых российских стендап-комиков, настоящий народный любимец, привозит свою новую программу «Звезда». Это честный, остроумный и по-настоящему жизненный юмор.
Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе и отказать в посещении без компенсации стоимости билета, если возраст посетителя меньше 18 лет (N 93-ФЗ от 01.05.2019).