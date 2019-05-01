Стендап
Сергей Орлов «Звезда»

19 июня
пятница
19:00
ДС "Янтарный"

Сергей Орлов с новой программой 2026 года «Звезда»!

Один из самых узнаваемых российских стендап-комиков, настоящий народный любимец, привозит свою новую программу «Звезда». Это честный, остроумный и по-настоящему жизненный юмор.

Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе и отказать в посещении без компенсации стоимости билета, если возраст посетителя меньше 18 лет (N 93-ФЗ от 01.05.2019).