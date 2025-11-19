Дата и место
|
5 июня
пятница
|19:00
|
ДС "Янтарный"
О событии
Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие — концерт Вани Дмитриенко в Калининграде!
За последние годы Ваня Дмитриенко прошел впечатляющий путь от молодого артиста до звезды, которая покоряет чарты и сердца миллионов. В 2021 году его трек «Венера-Юпитер» впервые возглавил все музыкальные платформы, а в 2025 году его сингл «Шёлк» снова поднял его на вершины популярности, принеся новые стилистические эксперименты и зрелое звучание. За этот год Ваня выпустил несколько свежих треков, которые сразу стали хитами.
В новых песнях звучат более глубокие и зрелые темы, отражающие личные переживания и размышления о жизни, любви и самопознании. Музыкальный стиль стал более сложным и насыщенным благодаря тому, что в создании музыки теперь участвуют музыканты, которые сопровождают Ваню на концертах.
Ване Дмитриенко удается не только завоевывать музыкальные чартовые вершины, но и активно захватывать тренды TikTok и Reels, участвовать в кино-проектах — вместе с Аней Пересильд он записал хит «Силуэт», саундтрек к фильму «Алиса в Стране Чудес», а также озвучил персонажа в новом «Буратино», который выйдет уже 1 января.
А уже скоро, 5 июня 2026 года, в Калининграде состоится его главный концерт — не пропустите шанс окунуться в атмосферу творчества и искренний заряд энергии! Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Янтарный» в 19:00.
Билеты уже в продаже! Количество ограничено — обеспечьте себе место на этом ярком событии и проведите вечер в компании одного из самых многообещающих звезд современной сцены!