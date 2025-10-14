Дата и место
13 июня
суббота
|19:00
ДС "Янтарный"
О событии
Впервые в Калининграде с большим сольным концертом — JONY!
JONY — популярный исполнитель, автор хитов «Комета», «Камин», «Титры», «Love Your Voice», «Аллея», «Мир сошел с ума», «Никак», «Воздушный сарафан», «Мне не больно» и многих других, победитель второго сезона шоу «Маска», многократный обладатель премий телеканалов «МУЗ-ТВ», «Жара», «RU.TV», артист года по версии «Нового радио» и многих других. На счету артиста четыре музыкальных альбома, а также множество внеальбомных синглов и фитов с популярными певцами. Также за свою творческую карьеру JONY выпустил десятки клипов, которые набрали миллионные просмотры. В 2024 году артист стал наставником шоу «Голос. Дети» на Первом канале. В настоящий момент JONY занят написанием нового альбома, также исполнитель активно гастролирует по различным странам и городам.