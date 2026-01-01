Расписание
24 января
суббота
|18:00
«Собачье сердце»2026-01-24T18:00:00.000+02:00
25 января
воскресенье
|18:00
«Собачье сердце»2026-01-25T18:00:00.000+02:00
25 февраля
среда
|19:00
«Собачье сердце»2026-02-25T19:00:00.000+02:00
26 февраля
четверг
|19:00
«Собачье сердце»2026-02-26T19:00:00.000+02:00
О событии
Профессор Преображенский решается на немыслимый и рискованный эксперимент: пересадить человеческий гипофиз бездомному псу Шарику. Но вместо научного триумфа его ждёт потрясение — очеловеченный Шарик переворачивает привычный уклад жизни профессора, проявляя самые низкие стороны человеческой натуры. В общественную жизнь такой «новый человек» вписывается идеально, а эксперимент из генетического превращается в социальный.
Ровно 100 лет назад Михаил Булгаков написал свою самую известную повесть. Как она прозвучит сегодня? Станет ли Шарик жертвой человеческого безумия? Или Преображенский станет жертвой созданного им существа? Режиссер Евгений Маленчев, балансируя в спектакле между смехом и ужасом, не только сохраняет сюжет повести, но и авторское определение жанра — чудовищная история. Вечные вопросы о природе человека, ответственности науки и цене социальных экспериментов делают произведение Булгакова по-прежнему актуальным.