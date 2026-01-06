Калининградский областной драматический театр

Калининград, проспект Мира, 4
Телефон: (4012) 21-24-22

Расписание

6 января
вторник
19:00
«Женитьба»
7 января
среда
10:00
«Северное сияние»
7 января
среда
11:00
«Рецепт праздника»
7 января
среда
13:00
«Северное сияние»
7 января
среда
15:00
«Северное сияние»
7 января
среда
19:00
«Требуется лжец»
8 января
четверг
10:00
«Северное сияние»
8 января
четверг
11:00
«Рецепт праздника»
8 января
четверг
13:00
«Северное сияние»

О заведении

Калининградский областной драматический театр открыл свой первый сезон 6 ноября 1947 года. С тех пор театр стал любимым местом калининградцев. Репертуар драматического театра радует зрителей разнообразными постановками не только известных авторов, но и калининградских драматургов.

