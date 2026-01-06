Расписание
6 января
вторник
|19:00
«Женитьба»
7 января
среда
|10:00
|
«Северное сияние»2026-01-07T10:00:00.000+02:00
7 января
среда
|11:00
|
«Рецепт праздника»2026-01-07T11:00:00.000+02:00
7 января
среда
|13:00
|
«Северное сияние»2026-01-07T13:00:00.000+02:00
7 января
среда
|15:00
|
«Северное сияние»2026-01-07T15:00:00.000+02:00
7 января
среда
|19:00
|
«Требуется лжец»2026-01-07T19:00:00.000+02:00
8 января
четверг
|10:00
|
«Северное сияние»2026-01-08T10:00:00.000+02:00
8 января
четверг
|11:00
|
«Рецепт праздника»2026-01-08T11:00:00.000+02:00
8 января
четверг
|13:00
|
«Северное сияние»2026-01-08T13:00:00.000+02:00
О заведении
Калининградский областной драматический театр открыл свой первый сезон 6 ноября 1947 года. С тех пор театр стал любимым местом калининградцев. Репертуар драматического театра радует зрителей разнообразными постановками не только известных авторов, но и калининградских драматургов.