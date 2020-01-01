Жанр: Николай Гоголь. Лирическая комедия
Режиссер: народный артист России Михаил Салес
Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом
Дата и место
|
19 марта
четверг
|19:00
|
Драмтеатр
О событии
Уважаемые зрители! Предупреждаем Вас, что на данном спектакле с начальных боковых мест 1 и 2 яруса может быть ограниченный обзор на непродолжительное время, ввиду художественных особенностей постановки.
Пьесы Николая Гоголя традиционно вызывают зрительский интерес. И «Женитьба», одно из самых совершенных произведений автора, где тема поиска человеком второй половины передается с искромётным юмором и неповторимым обаянием, не является исключением.
Режиссёр спектакля Народный артист России Михаил Салес выводит на первый план лирическую интонацию гоголевской комедии и предлагает зрителям познакомиться с яркими, остроумными, своеобразными персонажами, которые попадают одновременно в трогательные и курьезные обстоятельства.