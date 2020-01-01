Дата и место
24 марта
вторник
|19:00
Мысли мудрых людей на каждый день
О событии
Один из самых интересных и востребованных режиссёров своего поколения Дмитрий Мульков сочиняет спектакль по мотивам важнейших текстов главного мыслителя русской литературы. Это уникальная возможность увидеть первое воплощение на театральной сцене философских сборников Льва Толстого.
Никто не знает как жить, но Лев Толстой утверждал, что величайшие истины — самые простые. Вслед за ним режиссёр Дмитрий Мульков утверждает, что каждый день нашей обычной жизни наполнен смыслом, значением и любовью.
«Наш спектакль — это попытка перевести сухую и холодную академическую мысль Толстого о «духовной жизни» в теплое, живое переживание: в уникальный театральный опыт, в котором сложное и смешное, глупое и великое соединяются вместе, как в настоящей жизни. Мы создаем узнаваемый сюжет из повседневности, в котором можно разглядеть всю великую мудрость, собранную Львом Николаевичем», — рассказал режиссер Дмитрий Мульков.
В спектакле использованы философские сборники Льва Толстого «Мысли мудрых людей на каждый день», «Круг чтения», «На каждый день» и «Путь жизни».