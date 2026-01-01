Театр
«Любовник»

«Любовник»

16+
«Любовник»
Жанр: Драма по мотивам киносценария Геннадия Островского к фильму Валерия Тодоровского
Режиссер: Роман Габриа
Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

Расписание

20 марта
пятница
19:00
Драмтеатр
21 марта
суббота
18:00
Драмтеатр
О событии

Разбирая фотографии умершей супруги, Дмитрий Чарышев находит письмо, из которого узнаёт, что его жена на протяжении 20 лет любила другого человека. Это спектакль-путешествие в пространстве-времени о семье, любви к близким, о сложностях принятия и прощения. 

Режиссёр Роман Габриа, не лишая сюжет простого жизненного юмора, выстраивает тонкое сочетание реалистичных признаков материального мира и сюрреалистических сновидений героя, переживающего потерю. Здесь реальное смешивается с воображаемым, а поэтическое выражается эффектными сценическими решениями.