«Любовник»

Жанр: Драма по мотивам киносценария Геннадия Островского к фильму Валерия Тодоровского
Режиссер: Роман Габриа
Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом
Расписание
20 марта
пятница
|19:00
Драмтеатр
21 марта
суббота
|18:00
Драмтеатр
О событии
Разбирая фотографии умершей супруги, Дмитрий Чарышев находит письмо, из которого узнаёт, что его жена на протяжении 20 лет любила другого человека. Это спектакль-путешествие в пространстве-времени о семье, любви к близким, о сложностях принятия и прощения.
Режиссёр Роман Габриа, не лишая сюжет простого жизненного юмора, выстраивает тонкое сочетание реалистичных признаков материального мира и сюрреалистических сновидений героя, переживающего потерю. Здесь реальное смешивается с воображаемым, а поэтическое выражается эффектными сценическими решениями.