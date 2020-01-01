Дата и место
|
22 марта
воскресенье
|18:00
|
Драмтеатр
О событии
ВНИМАНИЕ! В спектакле используется видеопроекция с вращающимся изображением.
Фигаро, весельчак и авантюрист, слуга графа Альмавивы, собирается жениться на камеристке графини Розины — прекрасной юной Сюзанне. Граф в предвкушении — он хочет воспользоваться «правом сеньора» по которому господин обладает невестой в первую брачную ночь прежде своего слуги. Удастся ли Фигаро противостоять дикому обычаю и перехитрить своего господина?
Режиссёр Егор Равинский, воспитанник школы Сергея Женовача, бережно сохраняет поэтику автора, неожиданным образом соединяя в спектакле легкость французской классики с традициями русского психологического театра.
«Мне кажется, что сегодня характер Фигаро требует переосмысления. В легендарном спектакле Театра сатиры с Андреем Мироновым Фигаро – благородный бунтарь и оттого его история более драматичная. Вчитываясь в пьесу и биографию Бомарше сегодня, я замечаю другое — становится не по себе от того, как Фигаро обращается с окружающими его людьми, совершенно не стесняясь в средствах для достижения собственной цели», — говорит режиссер спектакля Егор Равинский.