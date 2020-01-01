Театр
«Фигаро»

«Фигаро»

16+
«Фигаро»
Жанр: Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. Комедия
Режиссер: Егор Равинский
Продолжительность: 3 часа 10 минут с антрактом

Дата и место

22 марта
воскресенье
18:00
Драмтеатр

О событии

ВНИМАНИЕ! В спектакле используется видеопроекция с вращающимся изображением.

Фигаро, весельчак и авантюрист, слуга графа Альмавивы, собирается жениться на камеристке графини Розины — прекрасной юной Сюзанне. Граф в предвкушении — он хочет воспользоваться «правом сеньора» по которому господин обладает невестой в первую брачную ночь прежде своего слуги. Удастся ли Фигаро противостоять дикому обычаю и перехитрить своего господина? 

Режиссёр Егор Равинский, воспитанник школы Сергея Женовача, бережно сохраняет поэтику автора, неожиданным образом соединяя в спектакле легкость французской классики с традициями русского психологического театра.

«Мне кажется, что сегодня характер Фигаро требует переосмысления. В легендарном спектакле Театра сатиры с Андреем Мироновым Фигаро – благородный бунтарь и оттого его история более драматичная. Вчитываясь в пьесу и биографию Бомарше сегодня, я замечаю другое — становится не по себе от того, как Фигаро обращается с окружающими его людьми, совершенно не стесняясь в средствах для достижения собственной цели», — говорит режиссер спектакля Егор Равинский.