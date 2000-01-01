Дата и место
|
31 мая
воскресенье
|19:00
|
«Хулиган. Исповедь»2026-05-31T19:00:00.000+02:00
О событии
В главной роли — Сергей Безруков
Сергей Есенин. Поэт-скандалист. Поэт-хулиган. Он навсегда остался человеком-загадкой, с трагической судьбой. Многие режиссёры и документалисты пытались раскрыть его образ, приоткрыть завесу тайны его раннего ухода из жизни. Но никто не пытался рассказать нам — а кто же такой Сергей Есенин?
Этот спектакль сложно ограничить рамками музыкально-поэтического представления. Это спектакль-мистерия – единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Есенина можно не только читать — Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь.
Сергей Безруков: «Почему «Хулиган»? Потому что таким был сам Есенин – хулиганом. Любовь хулигана, исповедь хулигана... В России вообще очень любят людей, которые ходят по краю. Это герои весьма неоднозначные, нежные, чувственные, а порой жестокие, но главное в них — их честность перед собой... Я пою и читаю строки в том виде, в котором они были созданы самим Сергеем Александровичем, честно, без лицемерия. Есенин без купюр».
Жизнь поэта – его метания, душевная боль, любовь, стихи — и её трагическая развязка на одном дыхании проживается актёрами на сцене и зрителями в зале.
В спектакле «Хулиган. Исповедь» песни на стихи Есенина и сами стихи в исполнении Сергея Безрукова сотканы в трагическую историю о судьбе великого русского поэта. За два часа перед нами пронесётся вся его жизнь: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал. Это исповедь Поэта, в которой нет ни единой выдуманной строчки — все слова, звучащие в спектакле, принадлежат самому Есенину.
Разные стихи, разные стили, разные грани искусства объединены в спектакле, чтобы показать насколько разным был Сергей Александрович Есенин. Здесь есть и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Заканчивается вся эта удивительная мистерия пронзительным балетным монологом.
Режиссёр-постановщик — Сергей Безруков.