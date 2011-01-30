Многофункциональный культурный центр

Многофункциональный культурный центр "Янтарь-холл"

Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Ленина, 11
Телефон: (4012) 30-01-11

Расписание

6 января
вторник
19:00
Ваше величество жещина
7 января
среда
11:00
Волшебный мир Щелкунчика
7 января
среда
16:00
Шоу иллюзиониста Александра Прахова
7 января
среда
17:00
Дуэт «Fire»
8 января
четверг
12:00
«Необыкновенные приключения Пети Перепёлкина в Берендеевом царстве»
8 января
четверг
16:00
Меги Гогитидзе
8 января
четверг
17:30
«Груффало»
8 января
четверг
19:00
«Роман с моей жизнью»
9 января
пятница
11:00
Волшебный мир Щелкунчика

О заведении

Современный многофункциональный культурный центр, расположенный на берегу Балтийского моря в городе Светлогорск. Под одной крышей с концертным залом расположены деловой центр с шестью конференц-залами, магазины, кафе и рестораны, кинотеатр, детский развлекательный центр, а также филиал Музея Мирового океана.

