Многофункциональный культурный центр "Янтарь-холл"

Расписание
|
6 января
вторник
|19:00
|
Ваше величество жещина2026-01-06T19:00:00.000+02:00
|
7 января
среда
|11:00
|
Волшебный мир Щелкунчика2026-01-07T11:00:00.000+02:00
|
7 января
среда
|16:00
|
Шоу иллюзиониста Александра Прахова2026-01-07T16:00:00.000+02:00
|
7 января
среда
|17:00
|
Дуэт «Fire»2026-01-07T17:00:00.000+02:00
|
8 января
четверг
|12:00
|
«Необыкновенные приключения Пети Перепёлкина в Берендеевом царстве»2026-01-08T12:00:00.000+02:00
|
8 января
четверг
|16:00
|
Меги Гогитидзе2026-01-08T16:00:00.000+02:00
|
8 января
четверг
|17:30
|
«Груффало»2026-01-08T17:30:00.000+02:00
|
8 января
четверг
|19:00
|
«Роман с моей жизнью»2026-01-08T19:00:00.000+02:00
|
9 января
пятница
|11:00
|
Волшебный мир Щелкунчика2026-01-09T11:00:00.000+02:00
О заведении
Современный многофункциональный культурный центр, расположенный на берегу Балтийского моря в городе Светлогорск. Под одной крышей с концертным залом расположены деловой центр с шестью конференц-залами, магазины, кафе и рестораны, кинотеатр, детский развлекательный центр, а также филиал Музея Мирового океана.