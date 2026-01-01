1/8 финала лиги МС КВН «Запад России» сезона 2026 года

Дата и место
|
19 апреля
воскресенье
|18:00
|
1/8 финала лиги МС КВН «Запад России» сезона 2026 года2026-04-19T18:00:00.000+02:00
О событии
По итогам фестиваля лиги «Запад России» лучшие команды КВН из Калининградской области и Санкт-Петербурга начинают борьбу 2026 года! В первой игре 19-го сезона вас ждут 10 команд, которые включаются в юмористическую битву за титул чемпиона!
За подготовку игры отвечают опытные редакторы Олег Валенцов (г. Москва) и Максим Кузнецов (г. Калининград), а это значит, что этим воскресным вечером в зале театра эстрады «Янтарь-Холл» будет очень смешно!
Начало игры в 18 часов!