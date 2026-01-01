Концерты
1/8 финала лиги МС КВН «Запад России» сезона 2026 года

1/8 финала лиги МС КВН «Запад России» сезона 2026 года

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

19 апреля
воскресенье
18:00
Янтарь-Холл

О событии

По итогам фестиваля лиги «Запад России» лучшие команды КВН из Калининградской области и Санкт-Петербурга начинают борьбу 2026 года! В первой игре 19-го сезона вас ждут 10 команд, которые включаются в юмористическую битву за титул чемпиона!

За подготовку игры отвечают опытные редакторы Олег Валенцов (г. Москва) и Максим Кузнецов (г. Калининград), а это значит, что этим воскресным вечером в зале театра эстрады «Янтарь-Холл» будет очень смешно!

Начало игры в 18 часов!