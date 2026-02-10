Дата и место
|
23 апреля
четверг
|19:00
|
Шоу под дождём «И где, счастье?»2026-04-23T19:00:00.000+02:00
О событии
Санкт-Петербургский театр танца «Шторм» представляет спектакль «И где, счастье?». В шоу представлены танцевальные номера в сочетании монологов актёра на актуальные темы сегодняшних реалий, приправленные юмором и позитивом. Главный герой вместе со зрителем будут искать то счастье, которое они так долго ждут. Не важно какой возраст, пол или статус, важно, что почти все люди ждут, когда же к ним постучится счастье! А на такой простой вопрос: «Вы счастливый человек?» вряд ли ответят однозначно! Почти все люди стремятся к лучшему, тянутся к счастью, но дотянуться не могут, их не отпускают различные трудности. Думают, что решат все задачи, переживут все невзгоды, и будет им счастье! Но не тут-то было! После одних трудностей приходят другие, и жизнь уже превращается в рутину, а долгожданного счастья так и не видать! Но все верят, ждут, надеются, что скоро станут счастливыми людьми!
Слияние танцевального мастерства и ораторского искусства погружает зрителя в атмосферу энергии и драйва, юмора и позитива, романтики и любви! Финальная часть шоу исполняется под потоками воды! Данный психологический спектакль поможет зрителю почувствовать себя чуточку счастливее!
Продолжительность 1,5 часа
- Автор и режиссёр — Рустам Надыршин.
- Хореографы — Александр Семёнов, Александр Крупельницкий, Борис Шипулин, Дмитрий Олейников, Евгений Маркин, Константин Морозов, Ульяна Сахарова, Юрий Загидуллин.
- Актёр театра и кино — Юрий Евдокимов.
- Художники по свету — Иван Никитин, Лада Сёмина.
- Звукорежиссёры — Данила Лопатин, Алексей Смирнов.
- Руководитель театра — Рустам Надыршин.