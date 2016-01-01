Мировые рок-хиты на виолончелях

Дата и место
24 апреля
пятница
Мировые рок-хиты на виолончелях2026-04-24T19:00:00.000+02:00
О событии
Симфоническое шоу Renaissance Cellos — это уникальный проект, в котором музыканты-виртуозы объединили свои таланты, чтобы преподнести вам новый взгляд на классику мирового рока.
Неподражаемое мастерство, оригинальное исполнение, яркие эмоции и только хиты на концерте Renaissance Cellos!
Исполнители:
- Алексей Зленко — виолончель. Музыкант-мультиинструменталист, виолончелист Государственной симфонической капеллы, участник проектов «Ночные Снайперы», «Певцовъ Оркестр» и многих других.
- Екатерина Модина — виолончель. Солистка Государственного симфонического оркестра. Артист оркестра театра МДМ, мюзикл «Шахматы», «Ничего не бойся, я с тобой». Лауреат международного конкурса VII International Music Competition−2016. Её виолончель звучит в сериалах страны: «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «Пассажиры».
- Анна Зарубина — виолончель. Потомственный музыкант. Солистка ансамбля театра Маяковского, руководитель квартета «Астория». Сотрудничает с артистами кино и эстрады. Ее виолончель звучит более, чем в 20 кинофильмах.
- Григорий Горячев — виолончель. Солист Санкт-Петербургского оркестра IP Orchestra. Участник многих проектов на телевидении: «Клуб Шаболовка, 37», «Песня Года», «Вокруг смеха», «Доброе утро» на первом, «Аншлаг», и прочих. Участник международных фестивалей, таких как Fringe в Эдинбурге, Black and White в Иматре, «Дни Москвы» в Мадриде, «M. A. P.» в Баку, и других.
- Анастасия Гончарова — фортепиано. Композитор, аранжировщик, лауреат международных конкурсов в номинациях «Фортепиано», «Композиция», «Джазовая импровизация». Выступает в России и за рубежом как солистка, а также в составе различных ансамблей и групп.
- Максим Баженов — барабаны. Музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, писатель-фантаст. Участник и лауреат многих джаз, рок и блюз фестивалей. Сотрудничал со многими российскими и зарубежными исполнителями.
Renaissance Cellos с программой «Мировые рок хиты на виолончелях с симфоническим оркестром» — Симфоническое шоу, аналогов которому нет в России!
В программе: Metallica, AC/DC, Queen, The Rolling Stones, Kiss, Nirvana, Deep Purple, Scorpions, Bon Jovi, The White Stripes, Imagine Dragons, Linkin Park – всё это и не только в авторских аранжировках и неповторимом звучании виолончелей и симфонического оркестра!
