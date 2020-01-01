Дата и место
|
17 апреля
пятница
|19:00
|
Ансамбль народной музыки «Ватага»2026-04-17T19:00:00.000+02:00
О событии
17 апреля в 19.00, в рамках проведения VIII Балтийского культурного форума, на сцене театра эстрады «Янтарь-холл» выступят артисты Брянской областной филармонии ансамбль народной музыки «Ватага» с программой «Песни русской рати». Ансамбль народной музыки «Ватага» (худ. руководитель А.А. Колесников) — визитная карточка Брянщины. Творчество коллектива отличает патриотизм, любовь к Родине и яркие народные мотивы. Их сольный концерт — это настоящий подарок для зрителей всех поколений!
Концертная программа «Песни русской рати» расскажет о ратных подвигах наших солдат на протяжении всей истории, о самоотверженности, искренности и героизме русского народа. В программе концерта будут представлены рекрутские, солдатские баллады, песни современных авторов, народные и авторские песни, такие как: «На коне вороном», «Чёрный ворон», «Ой-ся», «Морошка», «Русь молодая» и другие.
Продолжительность: 1 час 20 мин.