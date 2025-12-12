Официальное трибьют-шоу Металлика с симфоническим оркестром

Дата и место
|
10 апреля
пятница
|19:00
|
Официальное трибьют-шоу Металлика с симфоническим оркестром2026-04-10T19:00:00.000+02:00
О событии
В 1999 году Metallica и знаменитый дирижёр Майкл Кэймен объединили свои силы, создав культовый проект «S&M», соединив мощь рока и симфоническое звучание. Сегодня, спустя четверть века, российские поклонники могут вновь услышать это культовое шоу в живом исполнении!
Metallica S&M Tribute with a Symphony Orchestra трепетно воссоздают классические аранжировки Кэймена и мощное звучание Metallica. В сет-листе хиты из легендарного концерта и дополнительные хиты, без которых невозможно представить творчество группы: Fade to Black, Unforgiven, Seek & Destroy и другие.
Русские музыканты, известные своим мастерством во всём мире, придали шоу особую силу и глубину, подняв культовую «S&M» на новый уровень звучания.
Шоу Metallica S&M Tribute with a Symphony Orchestra путешествует по миру с 2015 года. За это время музыканты дали свыше 300 аншлаговых концертов, а всего шоу посмотрели почти один миллион человек! Это один из самых масштабных и успешных трибьют-проектов не только в нашей стране, но и во всем мире!