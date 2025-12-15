Дата и место
|
22 марта
воскресенье
|18:00
|
Сурганова и Оркестр2026-03-22T18:00:00.000+02:00
О событии
«Сурганова и Оркестр» недавно отметили 20-летие своей творческой жизни. Но невзирая на годы, коллектив сохраняет бодрость и задор, и не теряет способности каждый год удивлять свою публику новыми песнями, идеями, концертными программами.
Группа существует вне шаблонов и форматов, своей разножанровостью не вписываясь ни в одно музыкальное течение. Сплав полярных жанров отражает широту творческого диапазона команды.
В истории группы — более 20 студийных и концертных альбомов, множество популярных синглов, победы в хит-парадах крупнейших радиостанций, хэдлайнерство на главных рок-фестивалях страны. «Сурганова и Оркестр» по праву упоминаются среди лучших live-групп: их неизменно живые и честные выступления ежегодно принимают и столичные площадки, и крупнейшие областные центры России, и самые отдаленные уголки нашей страны. Ни на кого не похожие, но узнаваемые с первой ноты, «Сурганова и Оркестр» являются одним из самых гастролирующих коллективов в стране с географией выступлений от Дальнего Востока до Калининграда. Ведущие фестивалей окрестили «Сурганову и Оркестр» «самой солнечной группой», а критики до сих пор пытаются разгадать феномен их музыки.
Высокое исполнительское мастерство с налетом элегантной небрежности выдает неповторимый авторский стиль, не стремящийся к глобализации тем, чьей сферой всегда остается этика чувств и отношений. Поющие о простых и близких для каждого вещах, «Сурганова и Оркестр» заслужили обожание тысяч поклонников своей глубиной диалога со зрительным залом.
После одного из самых масштабных своих релизов — двойного альбома «Все будет. Завтра», включавшего 22 новые, никогда ранее не издававшиеся песни — Светлана Сурганова и ее музыканты позволили себе довольно долгую творческую паузу, чтобы в 2025 году представить слушателям, пожалуй, самый необычный свой релиз: новый альбом «Юл».
Этим альбомом Светлана выполняет свое давнее обещание, которое дала своему безвременно ушедшему другу, поэту и музыканту Юлу Абрамову: подарить новую жизнь его песням, дать им возможность пробиться к слушателю, чтобы их, наконец, смогла услышать вся страна.
На нашем концерте Вы сможете стать одними из первых, кто прикоснется к этим песням вживую…