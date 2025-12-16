Дата и место
3 апреля
пятница
Мельница2026-04-03T19:00:00.000+02:00
О событии
Мельница представляет новую программу «Крапива»! На концертах большого тура, который стартует осенью 2025 года, прозвучат не только главные хиты группы, но и три новых песни.
Новая программа «Крапива» является логичным переходом от «Символа Солнца» к будущему альбому, о котором даже мы сами ещё не знаем, каким он получится. В мельничной фауне появились львы и лебеди, в музыке остались элементы традиционных джиг»-рассказывает Хелависа.
Особое место в треклисте новой концертной программы займут песни из альбома «Алхимия», которому этой осенью исполняется 10 лет.
До встречи на концертах! Приглашаем слушателей
поучаствовать в эксперименте вместе с нами!
«Мельница» — российская фолк-рок-группа из Москвы. Музыка сочетает элементы фольклора, рока, джаза и даже поп-музыки. Тексты и музыка песен основываются на народных (кельтских, скандинавских, славянских), а также средневековых песнях, балладах, сказаниях