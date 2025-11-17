Дата и место
|
21 марта
суббота
|18:00
|
Янтарь-Холл
О событии
Добро пожаловать на новый, ни на что не похожий, музыкальный спектакль-шоу!
Frank уже покорил сердца и завоевал неподдельную любовь зрителей по всему миру. Это личная история, рассказанная и спетая от первого лица: детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни и ироничный взгляд на себя — всё это музыкальный стендап Frank...Но не пугайтесь!
Если вы уже себе представили моноспектакль, где артист что-то драматично рассказывает в свете фонаря или отвечает на записки из зала, то вы очень сильно ошибаетесь и лишаете себя удовольствия круто провести вечер.
Frank — это не только имя легендарного исполнителя великих песен, но ещё и английское слово, которое в переводе означает «откровенный», «искренний». Именно таким предстает перед зрителем Данила Козловский. Ведь, если задуматься, что сейчас является главным дефицитом в мире? Это положительные эмоции, искренность и честность, а если добавить к ним прекрасные и всем известные песни, отличный юмор, драматургию на вечно актуальные темы любви, дружбы, семьи, детства, тонкую режиссуру и невероятно красивый сценической свет, то получается абсолютно уникальная вещь!
Главное впечатление, с которым выходит зритель после шоу: «Мы такого не ожидали!».
Хотите весело, душевно и содержательно провести вечер? Вам точно нужно идти на спектакль-шоу Frank.