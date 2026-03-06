Кино без стереотипов: 6 современных женщин-режиссёров, которые прославились во всём мире

Нередко можно услышать, мол, женщины хороших фильмов не снимают. Это неправда: уважаемые зрителями и критиками постановщицы творят в разных странах и разных жанрах. «Клопс» вспомнил шесть имён, которые должен знать каждый уважающий себя любитель кино.

Линн Рэмси Линн Рэмси родилась в Глазго (Шотландия) и окончила Национальную школу кино и телевидения в Великобритании. Её выпускная короткометражка в 1996 году получила приз жюри Каннского кинофестиваля, что привлекло к будущей постановщице много внимания. Сейчас Рэмси — обладательница множества наград, номинантка премии BAFTA и одна из ключевых фигур британского кино. Главные темы её творчества — детские травмы, отчуждение и изоляция, вина и память. Известные фильмы: «Тебя никогда здесь не было»18+ «Что-то не так с Кевином»18+ «Крысолов»18+

Лиза Холоденко Лиза Холоденко — постановщица из лос-Анжелеса. Во время учёбы в университете она сняла несколько короткометражек, которые получили приз Британского института кино и были показаны по телевидению Великобритании, Франции и Швейцарии. Созданный тогда же её дебютный полнометражный фильм «Высокое искусство» был удостоен нескольких престижных премий. Он открыл Холоденко дорогу в киноиндустрию. Теперь постановщица известна как автор кино и сериалов про семейные отношения, родительство и самоидентичность. Известные проекты: мини-сериал «Невозможно поверить»18+ мини-сериал «Что знает Оливия»18+ мини-сериал «Здесь и сейчас»18+

Грета Гервиг Грета Гервиг — американская актриса, сценаристка и режиссёр, одна из ключевых фигур авторского кино США. В молодости она играла в независимых фильмах, а в 2017 году дебютировала как постановщица с комедийной драмой «Леди Бёрд»18+. Гервиг номинировалась на премию «Оскар», получала номинации на «Золотом глобусе» и BAFTA, а также стала одной из немногих женщин-режиссёров, чьи авторские фильмы достигли коммерческого успеха. Известные фильмы: «Маленькие женщины»18+ «Барби»18+ «Леди Бёрд»18+

Андреа Арнольд Андреа Арнольд родилась в Дартфорде (Великобритания). Карьеру начинала на телевидении, где быстро получила признание. Как режиссёр Андреа сначала работала над короткометражками, одна из них, «Оса», в 2005 году получила премию «Оскар». Чаще всего критики награждали Арнольд за визуальный стиль и социальные темы. Она часто выбирает сюжеты, которые связаны с классовым неравенством, идентичностью и жизнью на периферии общества. Известные проекты: сериал «Большая маленькая ложь»18+ «Грозовой перевал»16+ сериал «Очевидное»18+

Кэтрин Бигелоу Режиссёр, сценарист и продюсер Кэтрин Бигелоу родилась в Калифорнии. Изначально она училась живописи, а затем перешла в кино, став одной из самых известных постановщиц триллеров и боевиков. В 2009 году Бигелоу стала первой женщиной в истории, получившей «Оскар» за лучшую режиссуру («Повелитель бури»). Как правило, её работы посвящены насилию и его последствиям, войне и поведению героя в экстремальных ситуациях. Известные фильмы: «На гребне волны»18+ «Цель номер один»18+ «К-19»18+

Сюзанна Бир Сюзанна Бир — режиссёр и сценарист из Копенгагена. Она снимала музыкальные клипы и рекламные ролики, а в 1991 году дебютировала с полнометражкой «Фрейд покидает дом». Бир получила международное признание как представительница датского кинематографа и движения, связанного с авторским социально-психологическим кино. Она стала первой женщиной-режиссёром, получившей одновременно «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и премию Европейского кинофестиваля. Известные проекты: сериал «Ночной администратор»18+ «Серена»18+ мини-сериал «Отыграть назад»18+

