Кино без стереотипов: 6 современных женщин-режиссёров, которые прославились во всём мире

Нередко можно услышать, мол, женщины хороших фильмов не снимают. Это неправда: уважаемые зрителями и критиками постановщицы творят в разных странах и разных жанрах. «Клопс» вспомнил шесть имён, которые должен знать каждый уважающий себя любитель кино.
Линн Рэмси
Линн Рэмси родилась в Глазго (Шотландия) и окончила Национальную школу кино и телевидения в Великобритании. Её выпускная короткометражка в 1996 году получила приз жюри Каннского кинофестиваля, что привлекло к будущей постановщице много внимания.
Сейчас Рэмси — обладательница множества наград, номинантка премии BAFTA и одна из ключевых фигур британского кино. Главные темы её творчества — детские травмы, отчуждение и изоляция, вина и память.
Известные фильмы:
- «Тебя никогда здесь не было»18+
- «Что-то не так с Кевином»18+
- «Крысолов»18+
Лиза Холоденко
Лиза Холоденко — постановщица из лос-Анжелеса. Во время учёбы в университете она сняла несколько короткометражек, которые получили приз Британского института кино и были показаны по телевидению Великобритании, Франции и Швейцарии.
Созданный тогда же её дебютный полнометражный фильм «Высокое искусство» был удостоен нескольких престижных премий. Он открыл Холоденко дорогу в киноиндустрию. Теперь постановщица известна как автор кино и сериалов про семейные отношения, родительство и самоидентичность.
Известные проекты:
- мини-сериал «Невозможно поверить»18+
- мини-сериал «Что знает Оливия»18+
- мини-сериал «Здесь и сейчас»18+
Грета Гервиг
Грета Гервиг — американская актриса, сценаристка и режиссёр, одна из ключевых фигур авторского кино США. В молодости она играла в независимых фильмах, а в 2017 году дебютировала как постановщица с комедийной драмой «Леди Бёрд»18+.
Гервиг номинировалась на премию «Оскар», получала номинации на «Золотом глобусе» и BAFTA, а также стала одной из немногих женщин-режиссёров, чьи авторские фильмы достигли коммерческого успеха.
Известные фильмы:
- «Маленькие женщины»18+
- «Барби»18+
- «Леди Бёрд»18+
Андреа Арнольд
Андреа Арнольд родилась в Дартфорде (Великобритания). Карьеру начинала на телевидении, где быстро получила признание. Как режиссёр Андреа сначала работала над короткометражками, одна из них, «Оса», в 2005 году получила премию «Оскар».
Чаще всего критики награждали Арнольд за визуальный стиль и социальные темы. Она часто выбирает сюжеты, которые связаны с классовым неравенством, идентичностью и жизнью на периферии общества.
Известные проекты:
- сериал «Большая маленькая ложь»18+
- «Грозовой перевал»16+
- сериал «Очевидное»18+
Кэтрин Бигелоу
Режиссёр, сценарист и продюсер Кэтрин Бигелоу родилась в Калифорнии. Изначально она училась живописи, а затем перешла в кино, став одной из самых известных постановщиц триллеров и боевиков.
В 2009 году Бигелоу стала первой женщиной в истории, получившей «Оскар» за лучшую режиссуру («Повелитель бури»). Как правило, её работы посвящены насилию и его последствиям, войне и поведению героя в экстремальных ситуациях.
Известные фильмы:
- «На гребне волны»18+
- «Цель номер один»18+
- «К-19»18+
Сюзанна Бир
Сюзанна Бир — режиссёр и сценарист из Копенгагена. Она снимала музыкальные клипы и рекламные ролики, а в 1991 году дебютировала с полнометражкой «Фрейд покидает дом».
Бир получила международное признание как представительница датского кинематографа и движения, связанного с авторским социально-психологическим кино. Она стала первой женщиной-режиссёром, получившей одновременно «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и премию Европейского кинофестиваля.
Известные проекты:
- сериал «Ночной администратор»18+
- «Серена»18+
- мини-сериал «Отыграть назад»18+
Брижит Бардо запомнилась миру не только как киноактриса, но и как певица, фотомодель, писательница, секс-символ 50 и 60-х, а также активный борец за права животных. «Клопс» вспомнил, какой была судьба знаменитой француженки.