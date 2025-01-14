Дата и место
|
14 марта
суббота
|19:00
|
Therr Maitz2026-03-14T19:00:00.000+02:00
О событии
Концерт Therr Maitz, запланированный на 04.07.2025 в ДС «Янтарный», переносится на 14.03.2026 в Театр Эстрады «Янтарь холл» в связи с изменениями в концертном графике артистов. Билеты, приобретенные на 04.07.2025, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ на концерт 14.03.2026 по причине смены площадки проведения мероприятия. Билеты подлежат возврату в месте их приобретения.
Therr Maitz — настоящий летучий музыкальный отряд, стремительный, точный и неуловимый в своих экспериментах. Ее история — яркий пример того, что творческое бесстрашие и безупречное мелодическое чутье способны покорить любую аудиторию и позволить российской группе выйти далеко за пределы отечественного шоу-бизнеса. Всего за десять с небольшим лет существования московского состава Therr Maitz стали законодателями моды в российской музыке, привив слушателям любовь к воздушному поп-року и диско-фанку. Лидер группы Антон Беляев — успешный композитор и продюсер, на счету которого саундтрек фильма «Лёд» и работа с артистами высокого уровня. Он совершенно органично смотрится и среди участников шоу «Голос», и в жюри фестиваля «Новая волна». В то же время его группа — важная статья российского музыкального экспорта: Therr Maitz уже покорились не только топовые российские фестивали, но и, скажем, сцена Europe на венгерском Sziget.
Therr Maitz убедительно доказывают, что в борьбе за любовь массовой аудитории не стоит бояться экспериментов. Каждый концерт группы — уникальное событие. Музыканты любят импровизировать, а программа может меняться в диапазоне от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок, созданных при участии струнной секции из Лондона. Несмотря на то, что музыканты имеют на счету статус лучших артистов по версии iTunes и Apple Music и награду европейского MTV, они остаются независимой группой, чутко реагирующей на колебания мировых тенденций.
Факты о Therr Maitz
— В 2015-м году второй альбом группы UNICORN всего за час поднялся на первое место в топе iTunes, три трека с альбома заняли первые места в песенном чарте, а Therr Maitz получили статус «исполнитель года».
— В мае 2017-го Therr Maitz выпустили сингл «Undercover», все средства от продажи которого были переданы фонду «Бюро добрых дел», занимающемуся помощью сиротам в детских домах.
Шоу LAB с Антоном Беляевым:
В 2019-м году Антон Беляев стал ведущим интернет-шоу о современной музыке. В качестве соратников в положенных названию лабораторных опытах он призвал ведущих российских музыкантов. В ходе разговора на равных Беляев и его гости обсуждают события, ведущие к успеху у аудитории, музыкальные предпочтения и профессиональные тонкости, которые дарят произведению неповторимый авторский отпечаток. Вторая часть программы состоит из музыкальных номеров: в сотрудничестве с ведущим и музыкантами Therr Maitz гость поет одну свою песню и пару чужих — тех, которые всегда мечтал спеть.