«Локомотив» сыграет в Калининграде второй матч четвертьфинальной серии чемпионата России

13 марта во Дворце спорта «Янтарный» калининградский «Локомотив» проведёт второй матч четвертьфинальной серии чемпионата России. Об этом «Клопс» сообщили организаторы.

Соперником калининградок станет подмосковное «Заречье-Одинцово». Команды впервые встретятся в плей-офф. Первая игра пройдет на площадке соперника в Одинцово 10 марта. Серия проходит до двух побед, и домашний матч 13 марта даст «Локомотиву» возможность сделать шаг к выходу в полуфинал.

Встреча пройдёт во Дворце спорта «Янтарный», начало в 19:00.

