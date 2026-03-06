«Локомотив» сыграет в Калининграде второй матч четвертьфинальной серии чемпионата России

13 марта во Дворце спорта «Янтарный» калининградский «Локомотив» проведёт второй матч четвертьфинальной серии чемпионата России. Об этом «Клопс» сообщили организаторы.
Локомотив — Заречье-Одинцово (Московская область)
Соперником калининградок станет подмосковное «Заречье-Одинцово». Команды впервые встретятся в плей-офф. Первая игра пройдет на площадке соперника в Одинцово 10 марта. Серия проходит до двух побед, и домашний матч 13 марта даст «Локомотиву» возможность сделать шаг к выходу в полуфинал.
Встреча пройдёт во Дворце спорта «Янтарный», начало в 19:00.
