Истории о мечтах, прощении и любви: что посмотреть в Калининградском драмтеатре в первой половине марта

В первой половине марта в афише калининградской драмы можно найти более десятка ярких разножанровых постановок — от классических комедий до подросткового хоррор-мюзикла. На какие спектакли стоит сходить, рассказываем в обзоре.
1. «Примадонны»
1 марта, 18:00
В комедии положений Кена Людвига два неудачливых актёра оказываются втянутыми в заварушку, когда решают притвориться племянницами умирающей миллионерши. Переодевшись в женские платья, они проникают в дом... И влюбляются в милых девушек, живущих там. Разумеется, это порождает массу забавных ситуаций.
2. «Коралина в стране кошмаров»
3 марта, 15:00 и 19:00
4 марта, 15:00 и 19:00
Согласно фабуле, Коралина и её вечно заваленные работой родители переезжают в новый дом. Девочка находит потайную дверь, за которой скрывается жизнь, чем-то похожая на её собственную, только лучше. Оказывается, остаться в этом идеальном мире можно навсегда, для этого нужно всего лишь пришить пуговицы вместо глаз...
Режиссёр Анна Морозова превратила известную историю в хоррор-мюзикл — на Средней сцене драмтеатра оживает мрачная сказка с живой музыкой, яркими номерами и саспенсом. Постановка визуально напоминает пластилиновую анимацию и соединяет в себе атмосферу фэнтези, мистики и тонкую иронию.
3. «Старший сын»
6 марта, 19:00
Два молодых человека, застрявшие на незнакомой станции, пытаются напроситься на ночлег в семью местного музыканта и сочиняют, будто один из них — его сын. В новой версии пьесы Вампилова история обмана превращается в трогательную притчу о любви и прощении — и чуде, когда мечты воплощаются в реальность.
4. «Зойкина квартира»
7 марта, 18:00
Яркая, зрелищная постановка в двух действиях с атмосферой «лихорадочной, пёстрой и вульгарной жизни московской квартиры». Спектакль дополнят богатые декорации и костюмы того времени. Прозвучат популярные мотивы 100-летней давности — от Шаляпина до утёсовского джаза и знаменитой «Мурки».
5. «Пижама на шестерых»
8 марта, 18:00
Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается многолюдной вечеринкой с участием всех жён и любовниц.
Постановка по одной из самых известных пьес Марка Камолетти впервые была представлена в парижском театре Michel в 1985 году и выдержала 900 показов. Пьеса переведена на многие языки мира и дважды была показана на Бродвее.
6. «Нюрнберг»
10 марта, 19:00
Спектакль по пьесе Александра Звягинцева переносит зрителей во время международного военного трибунала. В центре внимания — сложные отношения между странами-победительницами и трагическая история любви, которая невозможна по идеологическим причинам.
7. «Требуется лжец»
11 марта, 19:00
Знаменитый стоматолог Теофилос Ферекис не только умело лечил, но и мастерски заговаривал зубы своим пациентам. Их доверие обернулось для него избранием в депутаты городского законодательного собрания. И тогда от незадачливого доктора стали требовать исполнения предвыборных обещаний.
8. «Вишнёвый сад»
12 марта, 19:00
«Опять наступают беспокойные времена, и опять мнительной российской интеллигенцией овладевают панические настроения: последние дни настают, свободу отбирают, сад продан и вырублен под корень, жизнь прошла, словно и не жили... Комедия в трагическом интерьере. Как это по-русски», — следует из описания постановки.
9. №13
13 марта, 19:00
В номере вестминстерского отеля любовники Ричард и Джейн находят труп. Знаменитая комедия Рэя Куни, известная на российской сцене под названием «№13», стала для отечественного зрителя мерилом английского юмора. Эта версия спектакля — идеальный антидепрессант, который поднимет настроение любому.
10. «Гудбай, Берлин»
14 марта, 18:00
История в жанре роуд-муви повествует о сумасшедшем путешествии двух ребят. Трудные и одинокие парни, у которых проблемы как дома, так и в школе. В летние каникулы им не видать морей — их тянет на приключения. Произведение Вольфганга Херрндорфа — оммаж фильму «Достучаться до небес».
11. «Мастер и Маргарита»
15 марта, 18:00
Воланд со свитой появляется в довоенной Москве, чтобы проверить, изменились ли люди за две тысячи лет. На фоне мистики, абсурда и творческих мук разворачивается знакомый сюжет о том, что только любовь и верность могут победить тьму.
Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».