Истории о мечтах, прощении и любви: что посмотреть в Калининградском драмтеатре в первой половине марта

В первой половине марта в афише калининградской драмы можно найти более десятка ярких разножанровых постановок — от классических комедий до подросткового хоррор-мюзикла. На какие спектакли стоит сходить, рассказываем в обзоре. 1. «Примадонны» 1 марта, 18:00 В комедии положений Кена Людвига два неудачливых актёра оказываются втянутыми в заварушку, когда решают притвориться племянницами умирающей миллионерши. Переодевшись в женские платья, они проникают в дом... И влюбляются в милых девушек, живущих там. Разумеется, это порождает массу забавных ситуаций.

2. «Коралина в стране кошмаров» 3 марта, 15:00 и 19:00 4 марта, 15:00 и 19:00 Согласно фабуле, Коралина и её вечно заваленные работой родители переезжают в новый дом. Девочка находит потайную дверь, за которой скрывается жизнь, чем-то похожая на её собственную, только лучше. Оказывается, остаться в этом идеальном мире можно навсегда, для этого нужно всего лишь пришить пуговицы вместо глаз... Режиссёр Анна Морозова превратила известную историю в хоррор-мюзикл — на Средней сцене драмтеатра оживает мрачная сказка с живой музыкой, яркими номерами и саспенсом. Постановка визуально напоминает пластилиновую анимацию и соединяет в себе атмосферу фэнтези, мистики и тонкую иронию.

3. «Старший сын» 6 марта, 19:00 Два молодых человека, застрявшие на незнакомой станции, пытаются напроситься на ночлег в семью местного музыканта и сочиняют, будто один из них — его сын. В новой версии пьесы Вампилова история обмана превращается в трогательную притчу о любви и прощении — и чуде, когда мечты воплощаются в реальность.

4. «Зойкина квартира» 7 марта, 18:00 Яркая, зрелищная постановка в двух действиях с атмосферой «лихорадочной, пёстрой и вульгарной жизни московской квартиры». Спектакль дополнят богатые декорации и костюмы того времени. Прозвучат популярные мотивы 100-летней давности — от Шаляпина до утёсовского джаза и знаменитой «Мурки».

5. «Пижама на шестерых» 8 марта, 18:00 Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается многолюдной вечеринкой с участием всех жён и любовниц. Постановка по одной из самых известных пьес Марка Камолетти впервые была представлена в парижском театре Michel в 1985 году и выдержала 900 показов. Пьеса переведена на многие языки мира и дважды была показана на Бродвее.

6. «Нюрнберг» 10 марта, 19:00 Спектакль по пьесе Александра Звягинцева переносит зрителей во время международного военного трибунала. В центре внимания — сложные отношения между странами-победительницами и трагическая история любви, которая невозможна по идеологическим причинам.

7. «Требуется лжец» 11 марта, 19:00 Знаменитый стоматолог Теофилос Ферекис не только умело лечил, но и мастерски заговаривал зубы своим пациентам. Их доверие обернулось для него избранием в депутаты городского законодательного собрания. И тогда от незадачливого доктора стали требовать исполнения предвыборных обещаний.

8. «Вишнёвый сад» 12 марта, 19:00 «Опять наступают беспокойные времена, и опять мнительной российской интеллигенцией овладевают панические настроения: последние дни настают, свободу отбирают, сад продан и вырублен под корень, жизнь прошла, словно и не жили... Комедия в трагическом интерьере. Как это по-русски», — следует из описания постановки.

9. №13 13 марта, 19:00 В номере вестминстерского отеля любовники Ричард и Джейн находят труп. Знаменитая комедия Рэя Куни, известная на российской сцене под названием «№13», стала для отечественного зрителя мерилом английского юмора. Эта версия спектакля — идеальный антидепрессант, который поднимет настроение любому.

10. «Гудбай, Берлин» 14 марта, 18:00 История в жанре роуд-муви повествует о сумасшедшем путешествии двух ребят. Трудные и одинокие парни, у которых проблемы как дома, так и в школе. В летние каникулы им не видать морей — их тянет на приключения. Произведение Вольфганга Херрндорфа — оммаж фильму «Достучаться до небес».

11. «Мастер и Маргарита» 15 марта, 18:00 Воланд со свитой появляется в довоенной Москве, чтобы проверить, изменились ли люди за две тысячи лет. На фоне мистики, абсурда и творческих мук разворачивается знакомый сюжет о том, что только любовь и верность могут победить тьму.