Власти Черняховска рассказали, когда начнут ремонтировать усадьбу Барклая де Толли и что разместится внутри

В усадьбе Штилитцен под Черняховском, где умер российский полководец Барклай де Толли, хотят открыть Музей освободительных заграничных походов русской армии. Об этих планах местные власти говорили ещё в 2024 году. «Клопс» узнал у администрации муниципального округа, на каком этапе находится проект.

Не только музей

Власти округа подтвердили, что в особняке может разместиться филиал музея Музей-заповедник «Бородинское поле», который посвящён событиям заграничных походов 1813—1814 и 1815 годов. Организация подобной экспозиции позволит увековечить значимость этих кампаний и сделать важный вклад в туристическое развитие региона.

«Усадьба тесно связана с фигурой российского полководца Михаила Барклая де Толли, чьё сердце захоронено неподалёку», — говорится в официальном ответе. Однако в Штилитцене может разместиться не только музей.

Есть и ещё несколько вариантов:

Выставочный зал

Там могли бы демонстрироваться предметы искусства и экспонаты, связанные с историей региона и жизнью известных россиян.

Конференц-зал

Такое помещение можно использовать для научных семинаров, круглых столов и культурно-просветительских мероприятий.

Тематическая библиотека

В неё власти предлагают включить литературу по истории войн и полководческому искусству.

Кафе

В заведении планируют подавать блюда русской и немецкой кухни XVIII—XIX веков.

Кроме того, власти считают, что на территории усадьбы можно проводить образовательные акции для молодёжи (например, «Зарницы»), а также экскурсии и краеведческие квесты.