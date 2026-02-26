Власти Черняховска рассказали, когда начнут ремонтировать усадьбу Барклая де Толли и что разместится внутри

В усадьбе Штилитцен под Черняховском, где умер российский полководец Барклай де Толли, хотят открыть Музей освободительных заграничных походов русской армии. Об этих планах местные власти говорили ещё в 2024 году. «Клопс» узнал у администрации муниципального округа, на каком этапе находится проект.
Не только музей
Власти округа подтвердили, что в особняке может разместиться филиал музея Музей-заповедник «Бородинское поле», который посвящён событиям заграничных походов 1813—1814 и 1815 годов. Организация подобной экспозиции позволит увековечить значимость этих кампаний и сделать важный вклад в туристическое развитие региона.
«Усадьба тесно связана с фигурой российского полководца Михаила Барклая де Толли, чьё сердце захоронено неподалёку», — говорится в официальном ответе. Однако в Штилитцене может разместиться не только музей.
Есть и ещё несколько вариантов:
- Выставочный зал
Там могли бы демонстрироваться предметы искусства и экспонаты, связанные с историей региона и жизнью известных россиян.
- Конференц-зал
Такое помещение можно использовать для научных семинаров, круглых столов и культурно-просветительских мероприятий.
- Тематическая библиотека
В неё власти предлагают включить литературу по истории войн и полководческому искусству.
- Кафе
В заведении планируют подавать блюда русской и немецкой кухни XVIII—XIX веков.
Кроме того, власти считают, что на территории усадьбы можно проводить образовательные акции для молодёжи (например, «Зарницы»), а также экскурсии и краеведческие квесты.
Когда ремонт?
Сроки начала строительных и реставрационных работ зависят от нескольких факторов. Сначала проект необходимо включить в федеральную программу поддержки культурного наследия. Параллельно предполагается привлечение спонсоров и грантовых фондов. которые проспонсируют отдельные этапы восстановления.
«Также важно обеспечить сохранность текущего состояния усадьбы, поскольку долгие годы отсутствия должного ухода привели к утрате элементов конструкции», — подчеркнули в администрации.
Сегодня территория и здания усадьбы Штилитцен находятся в частной собственности. Ведутся переговоры о передаче объекта государству либо о заключении долгосрочной аренды.
«Будем рады видеть положительные изменения в развитии усадьбы и превращении её в значимый центр культурной и исторической жизни региона», — заключили власти.
