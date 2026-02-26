Статья

Власти Черняховска рассказали, когда начнут ремонтировать усадьбу Барклая де Толли и что разместится внутри

11:59
Автор:
История края Музеи
Фото: Prussia39.ru

В усадьбе Штилитцен под Черняховском, где умер российский полководец Барклай де Толли, хотят открыть Музей освободительных заграничных походов русской армии. Об этих планах местные власти говорили ещё в 2024 году. «Клопс» узнал у администрации муниципального округа, на каком этапе находится проект.

Не только музей

Власти округа подтвердили, что в особняке может разместиться филиал музея Музей-заповедник «Бородинское поле», который посвящён событиям заграничных походов 1813—1814 и 1815 годов. Организация подобной экспозиции позволит увековечить значимость этих кампаний и сделать важный вклад в туристическое развитие региона.

«Усадьба тесно связана с фигурой российского полководца Михаила Барклая де Толли, чьё сердце захоронено неподалёку», — говорится в официальном ответе. Однако в Штилитцене может разместиться не только музей. 

Есть и ещё несколько вариантов:

  • Выставочный зал

Там могли бы демонстрироваться предметы искусства и экспонаты, связанные с историей региона и жизнью известных россиян.

  • Конференц-зал 

Такое помещение можно использовать для научных семинаров, круглых столов и культурно-просветительских мероприятий.

  • Тематическая библиотека 

В неё власти предлагают включить литературу по истории войн и полководческому искусству. 

  • Кафе

В заведении планируют подавать блюда русской и немецкой кухни XVIII—XIX веков.

Кроме того, власти считают, что на территории усадьбы можно проводить образовательные акции для молодёжи (например, «Зарницы»), а также экскурсии и краеведческие квесты. 

Когда ремонт?

Сроки начала строительных и реставрационных работ зависят от нескольких факторов. Сначала проект необходимо включить в федеральную программу поддержки культурного наследия. Параллельно предполагается привлечение спонсоров и грантовых фондов. которые проспонсируют отдельные этапы восстановления. 

«Также важно обеспечить сохранность текущего состояния усадьбы, поскольку долгие годы отсутствия должного ухода привели к утрате элементов конструкции», — подчеркнули в администрации.

Сегодня территория и здания усадьбы Штилитцен находятся в частной собственности. Ведутся переговоры о передаче объекта государству либо о заключении долгосрочной аренды.

«Будем рады видеть положительные изменения в развитии усадьбы и превращении её в значимый центр культурной и исторической жизни региона», — заключили власти.

В Черняховске памятник Барклаю де Толли теперь купается в лучах прожекторов.

1 909