SHAMAN выступит в Светлогорске с новой программой, приуроченной к 30-летию своей творческой деятельности

8 июля в Светлогорске пройдёт концерт одного из самых обсуждаемых артистов страны. SHAMAN представит новую программу, приуроченную к 30-летию его творческой деятельности. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

За плечами Ярослава Дронова — три музыкальных образования (включая легендарную «Гнесинку»), десятки конкурсов и огромный сценический опыт. Сегодня его голос знает вся страна.

«Тридцать лет на сцене — это не повод подводить итоги, — считает 34-летний артист, — Это время оглянуться назад, на свой путь, полный трудностей и побед, врагов и друзей, поблагодарить их всех и двигаться дальше. Я уверен, что впереди много работы, интересных песен и новых музыкальных открытий».

Для концерта в Светлогорске SHAMAN подготовил программу, которая соединит его главные треки и новые композиции. Это выступление — подарок для поклонников сильного вокала, глубоких текстов и качественного звука.

В программе прозвучат композиции:

«Я русский»,

«Встанем»,

«Ты моя»,

«Мой бой»,

«Моя Россия»,

«Мы»,

«Мёд».

Концерт начнётся 8 июля (среда) в 19:00 в «Янтарь-холле». Возрастное ограничение: 6+.

