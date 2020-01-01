Стендап
Макс Евдокимов

Макс Евдокимов

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+

Дата и место

19 апреля
воскресенье
19:00
Гостиница «Турист»

О событии

Стендап тур «4й Симфонический концерт Макса Евдокимова»

Макс Евдокимов — стендап комик, участник проектов: «StandUp» ТНТ, «OUTSIDE STAND UP». Совсем недавно выпустил сольный концерт «Селеба» и прямо сейчас готовит новую мощную программу. Приглашаем всех насладиться шоу вживую. Макс покорит любого — жизненный юмор на актуальные темы, шутки, в которых узнаешь себя и взрывная импровизация. Всех зрителей точно ждёт веселый вечер!

Запуск в зал за 30 мин до начала программы. Просьба приходить во время сбора гостей. Опоздавшим зрителям, после начала концерта, могут быть предложены новые места.

Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт). Лица, не достигшие 18-ти лет, на концерт допущены не будут, даже в сопровождении родителей или их законных представителей.