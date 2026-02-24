В драмтеатре покажут весеннюю премьеру по фильму Эльдара Рязанова

Спектакль вдохновлён одноимённой кинокартиной по сценарию Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова. Режиссёр Евгений Маленчев определяет жанр постановки как «собрание».

Фабула такова: очередная встреча пайщиков гаражно-строительного кооператива «Фауна» неожиданно приобретает черты остросюжетного триллера — накануне собрания изменился план застройки, и теперь часть гаражей придётся сократить. Чтобы упростить и ускорить процедуру, правление кооператива уже подготовило список из четырех «жертв». Собравшимся остаётся только проголосовать «за». Но внезапно на сторону беззащитных коллег встают другие, нарушая планы всех, кто оказался этим вечером на собрании.

«Что может быть смешнее, чем поиски справедливости на заседании гаражного кооператива? Одни утверждают, что в споре рождается истина и для правды времени не жалко. Другие уверены, что правда у каждого своя, и готовы до последнего бороться за своё место под солнцем в виде гаража. Неужели в борьбе за гараж цивилизованные люди за пару часов способны превратиться в первобытных дикарей?» — предлагают поразмышлять создатели постановки.

