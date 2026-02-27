Репетиция перед решающими матчами: 4 марта калининградский «Локомотив» сыграет с краснодарским «Динамо»

В среду, 4 марта, калининградский волейбольный клуб «Локомотив» проведет важнейший матч в рамках предварительного этапа Суперлиги. На домашней площадке Дворца спорта «Янтарный» девушки сыграют с краснодарским «Динамо». Об этом «Клопс» сообщили организаторы.

Результат матча определит не только итоговое положение команд в турнирной таблице, но и имя соперника, который достанется «Локомотиву» в первом раунде плей-офф (1/4 финала).

Для болельщиков это отличная возможность увидеть игру с высокими ставками: напряжение будет максимальным.

Матч пройдёт в ДС «Янтарный», начало в 19:00.

