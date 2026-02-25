От египетских пирамид до Олимпа: в Калининграде пройдёт фестиваль косплея

В областном центре культуры молодежи в субботу, 25 апреля, пройдёт косплей-фестиваль ANI-K «До нашей эры». Организаторы предлагают зрителям и участникам совершить историческое путешествие — от мифов Древнего Египта до греческого пантеона.

Пространство центра превратится в площадку, где оживут фараоны, античные божества и герои древних цивилизаций.

В программе — косплей-шоу с главным призом 10 000 рублей, выступления в формате Cover Dance, лекции и мастер-классы, конкурс рисунков и фотокосплей. Гостей также ждут игротека и тематический квест, который станет частью большой «экскурсии» по эпохам.

Фестиваль стартует в 12:00. Билеты без комиссии доступны на «Клопс Афише».