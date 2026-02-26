Русский след под прусской каской: в Музее янтаря появился шлем, который немцы «увели» у Николая I (фото)

В Музее янтаря появился новый предмет — макет русской каски образца 1844 года. Его специально изготовили для выставки Intra muros, которая рассказывает об истории башни Дона. «Клопс» узнал подробности о новом экспонате.
«Такой шлем носили солдаты, которые служили в башне в середине XIX века. Гарнизон казармы в мирное время состоял из 20 человек», — объяснили в пресс-службе музея.
Дизайн этого шлема для русской армии разработал император Николай I в соавторстве с генерал-майором Карлом Людвигом фон Килем. По свидетельствам современников, шлем так понравился королю Фридриху Вильгельму IV, что в Пруссии он появился раньше, чем в России.
«Было особенно интересно выяснить, что создание этого шлема (который воспринимается, как немецкий) связано с русской историей», — подчеркнули в музее.
В России такие шлемы сначала носили два батальона лейб-гвардии Преображенского и Егерского полков. К концу 1844 года каски этого образца поступили во все части русской армии.
«Чтобы выяснить историю шлема, наши коллеги сотрудничали с Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге», — уточнили в пресс-службе музея.
Макет каски сделан из прочной вываренной помповой кожи чёрного цвета и покрыт лаком. В центре — кокарда из жёлтого металла с изображением герба по роду войск. В навершии шлема, в крестообразной розетке, установлен металлический наконечник — так называемая «пылающая гренада».
В полой трубке наконечника предусмотрены два вентиляционных отверстия: их можно открывать и закрывать поворотом трубки. Подбородочный ремень собран из латунных пластинок в виде чешуи — такая конструкция смягчала удар холодным оружием.
С парадным обмундированием к шлему крепили султан из конского волоса. Цвет зависел от рода войск: у кавалерии и пехоты он был чёрным, у гвардейцев — белым, у музыкантов — красным.
Экспонат представлен в пространстве Intra muros в бывшем пороховом погребе башни Дона. Осмотреть его можно только с экскурсией по четвергам и субботам.
До 1 марта включительно жители региона из льготных категорий — люди с инвалидностью, студенты, многодетные родители и пенсионеры — могут бесплатно посетить учреждения культуры, в том числе Музей янтаря, предъявив цифровой ID в мессенджере MAX в рамках акции «Культура по MAXимуму!».
В конце 2024 года в бывшем пороховом погребе башни Дона открылось новое экспозиционное пространство. Посетителям открыли доступ в старинное помещение и близлежащий коридор, сохранившийся в первозданном состоянии с середины XIX века. «Клопс» рассказывал о новом пространстве.