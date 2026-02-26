Русский след под прусской каской: в Музее янтаря появился шлем, который немцы «увели» у Николая I (фото)

В Музее янтаря появился новый предмет — макет русской каски образца 1844 года. Его специально изготовили для выставки Intra muros, которая рассказывает об истории башни Дона. «Клопс» узнал подробности о новом экспонате.

«Такой шлем носили солдаты, которые служили в башне в середине XIX века. Гарнизон казармы в мирное время состоял из 20 человек», — объяснили в пресс-службе музея.

Дизайн этого шлема для русской армии разработал император Николай I в соавторстве с генерал-майором Карлом Людвигом фон Килем. По свидетельствам современников, шлем так понравился королю Фридриху Вильгельму IV, что в Пруссии он появился раньше, чем в России.

«Было особенно интересно выяснить, что создание этого шлема (который воспринимается, как немецкий) связано с русской историей», — подчеркнули в музее.

В России такие шлемы сначала носили два батальона лейб-гвардии Преображенского и Егерского полков. К концу 1844 года каски этого образца поступили во все части русской армии.