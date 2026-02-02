White party by Secret music

Дата и место
|
27 марта
пятница
|22:00
|
Заря
О событии
Проверенный формат. Усиленный масштаб. Новый уровень впечатлений.
27 марта команда Secret Music проводит фирменную вечеринку White Party в одном из самых атмосферных пространств города — колонном зале кинотеатр «Заря». Архитектура, звук, свет и живая энергия объединяются в единую ночную концепцию.
Это не просто вечеринка — это точка притяжения сообщества, где электронная сцена встречается с live-перформансами, а визуальная эстетика работает на эмоцию и статус события.
Line-up:
- Chris x Andi + Live Music Show (Trumpet / Percussion)
- Muzza (Live)
- Adam Golts (Moscow)
- Wonder
- Macaba
- Kort
Дата: 27 Марта
Начало: 22:00
Dress code: Only White
Место силы: Колонный зал кинотеатра «Заря»
Адрес: пр-т Мира, 41/43
Secret Music продолжает формировать культуру ночных событий, ориентированных на будущее.
Белый цвет — как код доступа.