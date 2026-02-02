Вечеринки
White party by Secret music

White party by Secret music

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

27 марта
пятница
22:00
Заря

О событии

Проверенный формат. Усиленный масштаб. Новый уровень впечатлений.

27 марта команда Secret Music проводит фирменную вечеринку White Party в одном из самых атмосферных пространств города — колонном зале кинотеатр «Заря». Архитектура, звук, свет и живая энергия объединяются в единую ночную концепцию.

Это не просто вечеринка — это точка притяжения сообщества, где электронная сцена встречается с live-перформансами, а визуальная эстетика работает на эмоцию и статус события.

Line-up:

  • Chris x Andi + Live Music Show (Trumpet / Percussion)
  • Muzza (Live)
  • Adam Golts (Moscow)
  • Wonder
  • Macaba
  • Kort

Дата: 27 Марта

Начало: 22:00

Dress code: Only White

Место силы: Колонный зал кинотеатра «Заря»

Адрес: пр-т Мира, 41/43

Secret Music продолжает формировать культуру ночных событий, ориентированных на будущее.

Белый цвет — как код доступа.

Это событие в СМИ

В «Заре» в конце марта пройдёт вечеринка с культовыми электронными диджеями и живым звуком

В «Заре» в конце марта пройдёт вечеринка с культовыми электронными диджеями и живым звуком

Читать →