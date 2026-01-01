Концерты
Thomas Mraz

Thomas Mraz

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

21 мая
четверг
20:00
Yalta Club

О событии

Большой концертный тур Thomas Mraz под названием «May 13 Tour — 10 лет»

Thomas Mraz отравляется в большой тур по России, посвященный десятилетию легендарного альбома артиста «May 13». Треки «Rolling Stoner», «Nevskiy Pr.», «Gloucoma», «Houston», «Chavron Ocean» — бесспорные хиты с этого лонгплея

На концертах будет исполнен весь альбом «May 13», а также новый материал, который будет выходить во время ожидания тура

Новые эмоции от уже ставших классикой треков, свежее прочтение второго альбома Томаса в сочетании с ранее не исполнявшимися вживую треками из грядущего альбома артиста

Все это ждет вас весной 2026!