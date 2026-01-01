Дата и место
|
21 мая
четверг
|20:00
|
Yalta Club
О событии
Большой концертный тур Thomas Mraz под названием «May 13 Tour — 10 лет»
Thomas Mraz отравляется в большой тур по России, посвященный десятилетию легендарного альбома артиста «May 13». Треки «Rolling Stoner», «Nevskiy Pr.», «Gloucoma», «Houston», «Chavron Ocean» — бесспорные хиты с этого лонгплея
На концертах будет исполнен весь альбом «May 13», а также новый материал, который будет выходить во время ожидания тура
Новые эмоции от уже ставших классикой треков, свежее прочтение второго альбома Томаса в сочетании с ранее не исполнявшимися вживую треками из грядущего альбома артиста
Все это ждет вас весной 2026!