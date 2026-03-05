Концерты, ярмарки и велопробег: бесплатные мероприятия выходных в Калининградской области, которые запомнятся надолго

В ближайшие выходные в России будут праздновать Международный женский день. В честь него в Калининграде и области пройдут концерты, ярмарки и велопробег. «Клопс» в традиционной подборке рассказывает, куда бесплатно сходить в пятницу, субботу и воскресенье.

Концерт Виктора Чайки «Для вас, женщины»12+ Когда: пятница, 6 марта, 14:00 Где: Центр культуры и досуга Гурьевска (Калининградское шоссе, 4а) Композитор, поэт, певец и музыкант Виктор Чайка приглашает на концерт, посвящённый 8 Марта. В программе — известные российские и советские хиты. «Великолепный вокал, сценическое обаяние артиста, любимые всеми песни не оставят никого равнодушными и создадут прекрасное праздничное настроение!» — обещают организаторы. Вход свободный.

Ярмарка «Вкусы Виштынецкой возвышенности»0+ Когда: суббота, 7 марта, с 12:00 до 16:00 Где: Дизайн-резиденция Gumbinnen (Гусев, Ленина, 29) Первая в этом году мини-ярмарка фермерских продуктов и изделий ручной работы от производителей Виштынецкой возвышенности состоится в Гусеве. Что можно будет купить: Ряпушка слабой соли, луковый пирог, сливовое варенье; Чаи из местных трав, солёные грибы, узвар; Копчёные перепелиные яйца, фруктовая пастила; Пастила, яблочный уксус, оладушки, варенья и конфитюры; Травяные чаи, мёд, сиропы, варенья, пастила, цукаты; Сушёные ягоды (малина, смородина); «Лисичкины прянички», выпечка, чайные сердечки; Аромасвечи, декор для интерьера. Вход свободный.

Концерт группы «Чёрные береты»12+ Когда: воскресенье, 8 марта, 14:00 Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7) Группа морской пехоты «Чёрные береты» подготовила специальную программу к 8 Марта. В программе — любимые песни, посвящённые прекрасной половине человечества. Вход свободный.

8 Марта в русском стиле0+ Когда: воскресенье, 8 марта, 13:00 Где: Культурный квартал «Понарт» (Судостроительная, 6) «Понарт» приглашает всех желающих встретить Международный женский день в атмосфере народных традиций! В программе —выступление ансамбля «Калина Красная», народные танцы и забавы, ярмарка, фотозона и выставка картин. Вход свободный.

Женский велопробег «Велокрасиво»12+ Когда: воскресенье, 8 марта, 13:00 (сбор в 12:30) Где: старт от памятника «Мать Россия» (перекрёсток Ленинского проспекта и Театральной), финиш в «Понарте» Проект «Велокрасиво» приглашает всех на традиционное мероприятие, посвящённое открытию велосезона в Калининграде. В 13:00 колонна отправится в сторону арт-квартала «Понарт». На финише участниц и гостей ждёт праздничный концерт, вручение подарков и традиционные памятные медали. Среди пришедших в карнавальных костюмах разыграют призы. Участие бесплатное, подробности можно узнать в группе проекта.