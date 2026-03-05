Концерты, ярмарки и велопробег: бесплатные мероприятия выходных в Калининградской области, которые запомнятся надолго

В ближайшие выходные в России будут праздновать Международный женский день. В честь него в Калининграде и области пройдут концерты, ярмарки и велопробег. «Клопс» в традиционной подборке рассказывает, куда бесплатно сходить в пятницу, субботу и воскресенье.
Концерт Виктора Чайки «Для вас, женщины»12+
Когда: пятница, 6 марта, 14:00
Где: Центр культуры и досуга Гурьевска (Калининградское шоссе, 4а)
Композитор, поэт, певец и музыкант Виктор Чайка приглашает на концерт, посвящённый 8 Марта. В программе — известные российские и советские хиты.
«Великолепный вокал, сценическое обаяние артиста, любимые всеми песни не оставят никого равнодушными и создадут прекрасное праздничное настроение!» — обещают организаторы.
Вход свободный.
Ярмарка «Вкусы Виштынецкой возвышенности»0+
Когда: суббота, 7 марта, с 12:00 до 16:00
Где: Дизайн-резиденция Gumbinnen (Гусев, Ленина, 29)
Первая в этом году мини-ярмарка фермерских продуктов и изделий ручной работы от производителей Виштынецкой возвышенности состоится в Гусеве.
Что можно будет купить:
- Ряпушка слабой соли, луковый пирог, сливовое варенье;
- Чаи из местных трав, солёные грибы, узвар;
- Копчёные перепелиные яйца, фруктовая пастила;
- Пастила, яблочный уксус, оладушки, варенья и конфитюры;
- Травяные чаи, мёд, сиропы, варенья, пастила, цукаты;
- Сушёные ягоды (малина, смородина);
- «Лисичкины прянички», выпечка, чайные сердечки;
- Аромасвечи, декор для интерьера.
Вход свободный.
Концерт группы «Чёрные береты»12+
Когда: воскресенье, 8 марта, 14:00
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)
Группа морской пехоты «Чёрные береты» подготовила специальную программу к 8 Марта. В программе — любимые песни, посвящённые прекрасной половине человечества.
Вход свободный.
8 Марта в русском стиле0+
Когда: воскресенье, 8 марта, 13:00
Где: Культурный квартал «Понарт» (Судостроительная, 6)
«Понарт» приглашает всех желающих встретить Международный женский день в атмосфере народных традиций! В программе —выступление ансамбля «Калина Красная», народные танцы и забавы, ярмарка, фотозона и выставка картин.
Вход свободный.
Женский велопробег «Велокрасиво»12+
Когда: воскресенье, 8 марта, 13:00 (сбор в 12:30)
Где: старт от памятника «Мать Россия» (перекрёсток Ленинского проспекта и Театральной), финиш в «Понарте»
Проект «Велокрасиво» приглашает всех на традиционное мероприятие, посвящённое открытию велосезона в Калининграде. В 13:00 колонна отправится в сторону арт-квартала «Понарт».
На финише участниц и гостей ждёт праздничный концерт, вручение подарков и традиционные памятные медали. Среди пришедших в карнавальных костюмах разыграют призы.
Участие бесплатное, подробности можно узнать в группе проекта.
Выставка «Причал моей судьбы»0+
Когда: с 5 марта
Где: Детская художественная школа им. М. Тенишевой (Черняховск)
В Черняховске открылась выставка, посвящённая истории становления региона и его природе. Экспонаты организаторы выбрали из фондов Калининградского музея изобразительных искусств.
В экспозиции представлены произведения двух выдающихся калининградских художников: Валентина Григорьева (1928—1997) и Адольфа Шевченко (1930—2018).
Вся творческая жизнь этих мастеров была связана с Калининградской областью. За полвека они создали сотни графических и живописных произведений, отражающих историю региона.
Вход на выставку свободный.