Статья

Концерты, ярмарки и велопробег: бесплатные мероприятия выходных в Калининградской области, которые запомнятся надолго

13:24
Автор:
Анонсы
Фото: архив «Клопс»
В ближайшие выходные в России будут праздновать Международный женский день. В честь него в Калининграде и области пройдут концерты, ярмарки и велопробег. «Клопс» в традиционной подборке рассказывает, куда бесплатно сходить в пятницу, субботу и воскресенье.

Концерт Виктора Чайки «Для вас, женщины»12+

Когда: пятница, 6 марта, 14:00

Где: Центр культуры и досуга Гурьевска (Калининградское шоссе, 4а)

Композитор, поэт, певец и музыкант Виктор Чайка приглашает на концерт, посвящённый 8 Марта. В программе — известные российские и советские хиты. 

«Великолепный вокал, сценическое обаяние артиста, любимые всеми песни не оставят никого равнодушными и создадут прекрасное праздничное настроение!» — обещают организаторы.

Вход свободный.

Ярмарка «Вкусы Виштынецкой возвышенности»0+

Когда: суббота, 7 марта, с 12:00 до 16:00

Где: Дизайн-резиденция Gumbinnen (Гусев, Ленина, 29)

Первая в этом году мини-ярмарка фермерских продуктов и изделий ручной работы от производителей Виштынецкой возвышенности состоится в Гусеве.

Что можно будет купить:

  1. Ряпушка слабой соли, луковый пирог, сливовое варенье;
  2. Чаи из местных трав, солёные грибы, узвар;
  3. Копчёные перепелиные яйца, фруктовая пастила;
  4. Пастила, яблочный уксус, оладушки, варенья и конфитюры;
  5. Травяные чаи, мёд, сиропы, варенья, пастила, цукаты;
  6. Сушёные ягоды (малина, смородина);
  7. «Лисичкины прянички», выпечка, чайные сердечки;
  8. Аромасвечи, декор для интерьера.

Вход свободный.

Концерт группы «Чёрные береты»12+

Когда: воскресенье, 8 марта, 14:00

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)

Группа морской пехоты «Чёрные береты» подготовила специальную программу к 8 Марта. В программе — любимые песни, посвящённые прекрасной половине человечества.

Вход свободный.

8 Марта в русском стиле0+

Когда: воскресенье, 8 марта, 13:00

Где: Культурный квартал «Понарт» (Судостроительная, 6)

«Понарт» приглашает всех желающих встретить Международный женский день в атмосфере народных традиций! В программе —выступление ансамбля «Калина Красная», народные танцы и забавы, ярмарка, фотозона и выставка картин.

Вход свободный.

Женский велопробег «Велокрасиво»12+

Когда: воскресенье, 8 марта, 13:00 (сбор в 12:30)

Где: старт от памятника «Мать Россия» (перекрёсток Ленинского проспекта и Театральной), финиш в «Понарте»

Проект «Велокрасиво» приглашает всех на традиционное мероприятие, посвящённое открытию велосезона в Калининграде. В 13:00 колонна отправится в сторону арт-квартала «Понарт».

На финише участниц и гостей ждёт праздничный концерт, вручение подарков и традиционные памятные медали. Среди пришедших в карнавальных костюмах разыграют призы.

Участие бесплатное, подробности можно узнать в группе проекта.

Выставка «Причал моей судьбы»0+

Когда: с 5 марта

Где: Детская художественная школа им. М. Тенишевой (Черняховск)

В Черняховске открылась выставка, посвящённая истории становления региона и его природе. Экспонаты организаторы выбрали из фондов Калининградского музея изобразительных искусств.

В экспозиции представлены произведения двух выдающихся калининградских художников: Валентина Григорьева (1928—1997) и Адольфа Шевченко (1930—2018).

Вся творческая жизнь этих мастеров была связана с Калининградской областью. За полвека они создали сотни графических и живописных произведений, отражающих историю региона.

Вход на  выставку свободный.

4 309