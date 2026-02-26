День рождения зеленоградского кота, ярмарки и концерты: куда сходить в Калининграде в последний уикенд зимы

Иллюстрация: Midjourney

Провожать весну нужно весело: с музыкой, конкурсами, викторинами и ярмарочными гуляньями. И, конечно, с идеальной стрижкой. «Клопс» рассказывает, какие бесплатные мероприятия пройдут в ближайшие выходные.

Концерт студии творчества «Динамика»12+ Когда: пятница, 27 февраля, 19:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова «Чеховка» (Московский проспект, 39) Ученики и преподаватели студии творчества «Динамика» представят отчётный концерт. В программе — кавер-версии на популярные отечественные хиты, а также авторские композиции учеников и преподавателей студии. Вход свободный.

Мастер-классы в «Доме семьи»6+ Когда: пятница и суббота, 27 и 28 февраля Где: «Дом семьи» (Космонавта Леонова, 4) Детей и взрослых приглашают на серию бесплатных творческих мастер-классов. Пятница, 27 февраля: 15:00 — мастер-класс по созданию серёг из хлопкового шнура и стеклянных бусин (10+). Все материалы предоставляются. 18:00 — мастер-класс «Шьём с мастером: цветочная брошь без швейной машинки». Материалы включены. Суббота, 28 февраля: 12:30 — рисование в технике правополушарного рисования. Не требует особых навыков, подходит для любого уровня. Чтобы записаться, напишите в сообщения группы «Дом семьи» ВКонтакте. Укажите название выбранного мероприятия, ФИО участника и его возраст участника, а также контактный телефон. Количество мест ограничено, необходимо записаться заранее. Об отмене участия организаторы просят сообщить минимум за 24 часа до начала.

Фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»0+ Когда: суббота и воскресенье, 28 февраля и 1 марта, с 11:00 до 18:00 Где: бистро «Хюгге» (Гаражная, 2) Уютный фестиваль «Дружба» — место, где можно выбрать особенные подарки для себя и близких. На выбор гостям будет предложена керамика и декор для дома, украшения, одежда, косметика и парфюмерия, свечи, игрушки, шоколад и пряники ручной работы. Все изделия сделаны калининградскими мастерами. Кроме того, запланированы мини-мастер-классы, бесплатный аквагрим (13:00–15:00) и лотерея. Вход свободный.

Иллюстрация: Midjourney

Ремесленная ярмарка «Балтийский вернисаж»0+ Когда: суббота и воскресенье, 28 февраля и 1 марта, с 10:00 до 18:00 Где: спорткомплекс «Динамо» (Профессора Баранова, 36) В центре Калининграда два дня будет работать ремесленная ярмарка, где можно найти подарки на любой вкус. В ассортименте —текстильные игрушки, украшения, свечи, пряники, изделия для дома и многое другое. Вход свободный.

День рождения зеленоградского кота0+ Когда: воскресенье, 1 марта, 12:00 Где: центральная площадь Зеленоградска Жителей и гостей города приглашают на ежегодный фестиваль, посвящённый уникальной традиции Зеленоградска. «Любовь жителей к кошкам сделала этих друзей человека неофициальным символом нашего курортного городка», — напомнили в администрации. В программе праздника — тематические квесты и игры, творческие площадки на различных локациях города, конкурсы и викторины с призами, а также множество «замурчательных» развлечений для всей семьи. Вход свободный.