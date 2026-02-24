Винил, Серебряный век и современная мозаика: 6 мероприятий недели для настоящих интеллектуалов

Фото: архив «Клопс»

Последняя неделя февраля в Калининграде — это не только долгожданный конец зимы, но и время интересных лекций. Жителей и гостей города приглашают поговорить о местной музыке, виниле, Валерии Брюсове и современных мозаиках. «Клопс» рассказывает о лучших бесплатных событиях недели.

Лекция «Как устроена калининградская оригинальная музыка»16+ Когда: среда, 25 февраля, 18:30 Где: арт-пространство «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22) Лекцию проведёт Вадим Хлебников — волонтёр музыкального сообщества и лейбла «Звукбук». Вместе с ним гости попробуют разобраться, кто делает калининградскую авторскую музыку, зачем она нужна и стоит ли поддерживать местных исполнителей. Вход бесплатный по регистрации.

Лекция о Валерии Брюсове12+ Когда: среда, 25 февраля, 18:30 Где: Дом книжного наследия имени Н. С. Гумилёва (Тельмана, 28) Лекция из цикла «Серебряный век русской культуры в лицах» будет посвящена поэту, переводчику, критику и одному из ключевых деятелей русского символизма. Лектор — кандидат филологических наук Анастасия Крысанова. «На лекции мы присмотримся к уникальности Брюсова, почитаем его поэзию, критические статьи и переводы и постараемся понять, почему современники называли его магом», — пообещала Крысанова. Вход свободный по регистрации.

Лекция «Алименты и содержание детей: законодательство и практика»18+ Когда: среда, 25 февраля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Новая встреча из цикла «Семейное право для всех» будет посвящена защите прав детей. Участники разберут, кто в каком размере обязан платить алименты, можно ли взыскать дополнительные расходы и как работают предназначенные для этого механизмы. Лектор — действующий судебный юрист и преподаватель БФУ им. И. Канта Сергей Кузнецов — приведёт реальные примеры и даст рекомендации. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Творческий вечер Вячеслава Карпенко12+ Когда: среда, 25 февраля, 18:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) В Калининграде пройдёт творческий вечер писателя, поэта и журналиста Вячеслава Карпенко. Вечер станет ретроспективой его творческой жизни: автор расскажет о своих произведениях разных лет и пути в литературе. В вечере принимают участие: Писатель, поэт, автор-исполнитель Екатерина Смолева, Ученики детской музыкальной школы имени Дмитрия Шостаковича, Эстрадные исполнители Алиса Якшина, Георгий Мириманян, Александр Сергеев, Заслуженный работник культуры России Ольга Мезенцева. Вход свободный. Вячеслав Карпенко родился в 1938 году в Харькове, рос на Урале. Работал в геологических экспедициях на Севере, служил в ВМС, ходил в море кочегаром, матросом и механиком. Был журналистом газеты «Калининградский комсомолец», работал в Алма-Ате, служил егерем в горах Тянь-Шаня. Автор пятнадцати книг (романы, повести, рассказы, сказки), изданных в Казахстане, Калининграде, Москве. Лауреат многих литературных премий. Член Союза писателей СССР (1984), Русского ПЕН-клуба, Союза российских писателей.

Открытие выставки мозаики и концерт AFOS12+ Когда: четверг, 26 февраля, 19:00 Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61) Программа: 19:00 — открытие выставки современной мозаики Юрия Чернышова. 19:30 — музыкальный сюрприз: выступление AFOS. Вход свободный. AFOS — это сольный проект с философией «всё сам», в котором живая электроника сплетается с бас-гитарой, рождая уникальный саунд на стыке indie-dance и electropunk.