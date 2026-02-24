Винил, Серебряный век и современная мозаика: 6 мероприятий недели для настоящих интеллектуалов

13:10
Анонсы калининград
Винил, Серебряный век и современная мозаика: 6 мероприятий недели для настоящих интеллектуалов - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Последняя неделя февраля в Калининграде — это не только долгожданный конец зимы, но и время интересных лекций. Жителей и гостей города приглашают поговорить о местной музыке, виниле, Валерии Брюсове и современных мозаиках. «Клопс» рассказывает о лучших бесплатных событиях недели.

Лекция «Как устроена калининградская оригинальная музыка»16+

Когда: среда, 25 февраля, 18:30

Где: арт-пространство «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22)

Лекцию проведёт Вадим Хлебников — волонтёр музыкального сообщества и лейбла «Звукбук». Вместе с ним гости попробуют разобраться, кто делает калининградскую авторскую музыку, зачем она нужна и стоит ли поддерживать местных исполнителей.

Вход бесплатный по регистрации.

Лекция о Валерии Брюсове12+

Когда: среда, 25 февраля, 18:30

Где: Дом книжного наследия имени Н. С. Гумилёва (Тельмана, 28)

Лекция из цикла «Серебряный век русской культуры в лицах» будет посвящена поэту, переводчику, критику и одному из ключевых деятелей русского символизма. Лектор — кандидат филологических наук Анастасия Крысанова.

«На лекции мы присмотримся к уникальности Брюсова, почитаем его поэзию, критические статьи и переводы и постараемся понять, почему современники называли его магом», — пообещала Крысанова. 

Вход свободный по регистрации.

Лекция «Алименты и содержание детей: законодательство и практика»18+

Когда: среда, 25 февраля, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Новая встреча из цикла «Семейное право для всех» будет посвящена защите прав детей. Участники разберут, кто в каком размере обязан платить алименты, можно ли взыскать дополнительные расходы и как работают предназначенные для этого механизмы.

Лектор — действующий судебный юрист и преподаватель БФУ им. И. Канта Сергей Кузнецов — приведёт реальные примеры и даст рекомендации. 

Вход свободный.

Винил, Серебряный век и современная мозаика: 6 мероприятий недели для настоящих интеллектуалов - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Творческий вечер Вячеслава Карпенко12+

Когда: среда, 25 февраля, 18:00

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)

В Калининграде пройдёт творческий вечер писателя, поэта и журналиста Вячеслава Карпенко. Вечер станет ретроспективой его творческой жизни: автор расскажет о своих произведениях разных лет и пути в литературе.

В вечере принимают участие:

  1. Писатель, поэт, автор-исполнитель Екатерина Смолева,
  2. Ученики детской музыкальной школы имени Дмитрия Шостаковича,
  3. Эстрадные исполнители Алиса Якшина, Георгий Мириманян, Александр Сергеев,
  4. Заслуженный работник культуры России Ольга Мезенцева.

Вход свободный.

Вячеслав Карпенко родился в 1938 году в Харькове, рос на Урале. Работал в геологических экспедициях на Севере, служил в ВМС, ходил в море кочегаром, матросом и механиком. Был журналистом газеты «Калининградский комсомолец», работал в Алма-Ате, служил егерем в горах Тянь-Шаня. Автор пятнадцати книг (романы, повести, рассказы, сказки), изданных в Казахстане, Калининграде, Москве. Лауреат многих литературных премий. Член Союза писателей СССР (1984), Русского ПЕН-клуба, Союза российских писателей.

Открытие выставки мозаики и концерт AFOS12+

Когда: четверг, 26 февраля, 19:00

Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)

Программа:

  1. 19:00 — открытие выставки современной мозаики Юрия Чернышова.
  2. 19:30 — музыкальный сюрприз: выступление AFOS.

Вход свободный.

AFOS — это сольный проект с философией «всё сам», в котором живая электроника сплетается с бас-гитарой, рождая уникальный саунд на стыке indie-dance и electropunk. 

Лекция «Почему мы снова влюблены в винил?»16+

Когда: четверг, 26 февраля, 17:30

Где: лекторий «Креспективы» (Уральская, 18, ТЦ «Мега-Маркет», 4 этаж)

«Креспектива» устраивает встречу с создателями и кураторами «Пространства в тишине» — новой калининградской площадки для поклонников винила. 

Участники обсудят, как возникла эта идея, за счёт чего возникает идеальный звук, как устроено коллекционирование пластинок и почему важно строить в Калининграде музыкальное сообщество.

Спикеры: 

  1. Илья Винокуров — сооснователь, предприниматель и куратор.
  2. Денис Мартынов — сооснователь, эксперт по построению музыкальных систем, консультант по подбору Hi-Fi и Hi-End компонентов.
  3. Алексей Алеев — музыкальный обозреватель и консультант, автор телеграм-канала Silly Love Songs.

Вход по регистрации.

