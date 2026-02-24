Винил, Серебряный век и современная мозаика: 6 мероприятий недели для настоящих интеллектуалов

Последняя неделя февраля в Калининграде — это не только долгожданный конец зимы, но и время интересных лекций. Жителей и гостей города приглашают поговорить о местной музыке, виниле, Валерии Брюсове и современных мозаиках. «Клопс» рассказывает о лучших бесплатных событиях недели.
Лекция «Как устроена калининградская оригинальная музыка»16+
Когда: среда, 25 февраля, 18:30
Где: арт-пространство «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22)
Лекцию проведёт Вадим Хлебников — волонтёр музыкального сообщества и лейбла «Звукбук». Вместе с ним гости попробуют разобраться, кто делает калининградскую авторскую музыку, зачем она нужна и стоит ли поддерживать местных исполнителей.
Вход бесплатный по регистрации.
Лекция о Валерии Брюсове12+
Когда: среда, 25 февраля, 18:30
Где: Дом книжного наследия имени Н. С. Гумилёва (Тельмана, 28)
Лекция из цикла «Серебряный век русской культуры в лицах» будет посвящена поэту, переводчику, критику и одному из ключевых деятелей русского символизма. Лектор — кандидат филологических наук Анастасия Крысанова.
«На лекции мы присмотримся к уникальности Брюсова, почитаем его поэзию, критические статьи и переводы и постараемся понять, почему современники называли его магом», — пообещала Крысанова.
Вход свободный по регистрации.
Лекция «Алименты и содержание детей: законодательство и практика»18+
Когда: среда, 25 февраля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Новая встреча из цикла «Семейное право для всех» будет посвящена защите прав детей. Участники разберут, кто в каком размере обязан платить алименты, можно ли взыскать дополнительные расходы и как работают предназначенные для этого механизмы.
Лектор — действующий судебный юрист и преподаватель БФУ им. И. Канта Сергей Кузнецов — приведёт реальные примеры и даст рекомендации.
Вход свободный.
Творческий вечер Вячеслава Карпенко12+
Когда: среда, 25 февраля, 18:00
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
В Калининграде пройдёт творческий вечер писателя, поэта и журналиста Вячеслава Карпенко. Вечер станет ретроспективой его творческой жизни: автор расскажет о своих произведениях разных лет и пути в литературе.
В вечере принимают участие:
- Писатель, поэт, автор-исполнитель Екатерина Смолева,
- Ученики детской музыкальной школы имени Дмитрия Шостаковича,
- Эстрадные исполнители Алиса Якшина, Георгий Мириманян, Александр Сергеев,
- Заслуженный работник культуры России Ольга Мезенцева.
Вход свободный.
Вячеслав Карпенко родился в 1938 году в Харькове, рос на Урале. Работал в геологических экспедициях на Севере, служил в ВМС, ходил в море кочегаром, матросом и механиком. Был журналистом газеты «Калининградский комсомолец», работал в Алма-Ате, служил егерем в горах Тянь-Шаня. Автор пятнадцати книг (романы, повести, рассказы, сказки), изданных в Казахстане, Калининграде, Москве. Лауреат многих литературных премий. Член Союза писателей СССР (1984), Русского ПЕН-клуба, Союза российских писателей.
Открытие выставки мозаики и концерт AFOS12+
Когда: четверг, 26 февраля, 19:00
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)
Программа:
- 19:00 — открытие выставки современной мозаики Юрия Чернышова.
- 19:30 — музыкальный сюрприз: выступление AFOS.
Вход свободный.
AFOS — это сольный проект с философией «всё сам», в котором живая электроника сплетается с бас-гитарой, рождая уникальный саунд на стыке indie-dance и electropunk.
Лекция «Почему мы снова влюблены в винил?»16+
Когда: четверг, 26 февраля, 17:30
Где: лекторий «Креспективы» (Уральская, 18, ТЦ «Мега-Маркет», 4 этаж)
«Креспектива» устраивает встречу с создателями и кураторами «Пространства в тишине» — новой калининградской площадки для поклонников винила.
Участники обсудят, как возникла эта идея, за счёт чего возникает идеальный звук, как устроено коллекционирование пластинок и почему важно строить в Калининграде музыкальное сообщество.
Спикеры:
- Илья Винокуров — сооснователь, предприниматель и куратор.
- Денис Мартынов — сооснователь, эксперт по построению музыкальных систем, консультант по подбору Hi-Fi и Hi-End компонентов.
- Алексей Алеев — музыкальный обозреватель и консультант, автор телеграм-канала Silly Love Songs.
Вход по регистрации.