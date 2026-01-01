Проверка опытных комиков

Расписание
22 января
четверг
|20:00
Бар Советов
29 января
четверг
|20:00
Бар Советов
12 февраля
четверг
|20:00
Ресторан «Мушкино»
26 февраля
четверг
|20:00
Ресторан «Мушкино»
О событии
В этот вечер вы увидите, как опытные комики работают над новым материалом и проверяют его на зрителях: одни шутки звучат впервые, другие проходят обкатку и шлифовку. Хорошая возможность увидеть процесс изнутри и стать частью того, как создаётся хороший стендап монолог. Свежие мысли и импровизация — всё происходит живо и в моменте. Приходите, чтобы увидеть, как рождается комедия.